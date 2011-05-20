-'TÜRKİYE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE HAZIR DEĞİL' ADANA (A.A) - 20.05.2011 - Toyota Pazarlama ve Satış AŞ üst yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, elektrikli otomobillerle ilgili çok fazla beklentinin bulunduğunu, bugün için altyapı ve konforunun kullanıma uygun olmadığını belirtti. Bozkurt, Toyota'nın elektrikli otomobil çalışmalarının icatçısı, ilk fikir babası olduğunu savundu. Toyota'nın 1975'de ilk hibrit otomobili ürettiğini ifade eden Bozkurt, şu anda satışı devam eden modellerin 14 yıldır piyasada bulunduğunu belirtti. Bozkurt, Toyota'nın öncelikle hibrit otomobillere önem verdiğini belirterek, ''Neden hibrit önce, sonra elektrik var? Şu anda elektrikli otomobile hiçbir ülkenin altyapısı hazır değil. Aynı zamanda otomobilin içindeki pil teknolojisi bizim aradığımız konforu sunmaya hazır değil'' dedi. Toyota'nın da elektrikli modelleri bulunduğunu, ancak, elektrikli otomobil teknolojisinin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Bozkurt, şöyle devam etti: ''Bir otomobil düşünün ki, klimaları açtığınız zaman 30 dakika, bilemediniz 40 dakika seyahat edeceksiniz, sonra bir yerde şarj edeceksiniz. Böyle bir otomobili bugünkü şartlarda Türkiye'de kaç kişi satın alır ve kullanır. Bu nedenle Türkiye buna hazır değil. Biraz gerçekçi olmak lazım. Ama, hibrit öyle bir şey değil. Hibrit iki motoru birden olan ve kendi kendini şarj ettiği için de bu bahsedilen sıkıntıları yaşamayan bir teknoloji. O nedenle Toyota'nın birinci önceliği hibrit otomobiller. Daha sonra elektrik ve hidrojen yakıt sistemi geliyor. Yani biz birinci ve ikinci basamağı görmeden, altıncı basamağa sıçramak istersek, bir yerde ayağımız takılır, yuvarlanırız. Elektrikli otomobil teknolojisini yadırgamıyoruz ve destekliyoruz. Ama bugün henüz erken olduğunu söylüyoruz. Onunla ilgili çalışmaların çok geliştirilmesi gerekir, altyapının oluşturulması gerekir. Bunla ilgili en erken 10 yıl gibi bir süre öngörüyorum. Bu yıl herkes otomobil alır, seneye de herkes bunu kullanır gibi böyle bir teknoloji, hız yok.'' Elektrikli araçlara yönelik teşvikler verilmesini olumlu bulduklarını anlatan Bozkurt, ''Çevreci teknolojilerin desteklenmesi çok güzel. Ama, gerçeklikten uzaklaşmamamız lazım. Yani 10-20 yıl sonrasının teknolojisini bugünün şartlarına hazırmış gibi sunarsak, hayal kırıklıkları yaşanır'' diye konuştu. Bozkurt, Toyota'nın bu sistemlerle ilgili çalışmalarını 40 yıldır sürdürdüğünü ve lider bir marka haline geldiğini vurguladı. Bozkurt, hibrit modellerinin 3 milyondan fazla sattığını, rakiplerinin ise geçen yıl bir kaç modelinde hibrit teknolojiyi sunduğunu ifade etti. -PLUG-IN HYBRİD TEKNOLOJİSİ- Bozkurt, benzin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle halkta elektrikli otomobillere yönelik merakın olduğunu, ancak, sadece elektrikli araçların kullanışlı olmayacağını, elektrikli hibritlerin daha avantajlı olduğunu belirtti.