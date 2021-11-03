Türkiye, elektrik ve doğalgazda Avrupa’nın zam şampiyonu!

Euronews'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre 2019 yılının ilk yarısı ile 2021 yılının ilk yarısı arasında 39 ülkenin 24'ünde elektrik fiyatları yükselirken 15'inde ise düştü. En çok artış yüzde 47.4 ile açık ara Türkiye'de oldu. Ardından yüzde 21.9 ile Polonya ve yüzde 20.8 ile Ukrayna geliyor. Artışların çoğu yüzde 10'nun altında yapıldı. 10 ülkede artış oranının yüzde 5'ten düşük olduğu görülürken, son 2 senenin doğalgaz şampiyonu da açık ara farkla Türkiye oldu.

2019-2021 yıllarının ilk yarısında konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 42.3 yükseldi. İkinci sırada yüzde 12.7 ile Ukrayna var. Hollanda'daki artış ise yüzde 4.3 ile sınırlı kaldı.

Türkiye'de elektriğe zam üstüne zam gelirken Hollanda'da fiyatlar yüzde 37.4 düştü. İsveç'te düşüş yüzde 15.5 oldu. Doğalgazda da 21 ülkede fiyatlar düştü. En büyük düşüş yüzde 38 ile Litvanya ve yüzde 33.4 ile Letonya'da yaşandı.