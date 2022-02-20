Türkiye Elektrik Sanayi Birliği'nden Yeşil Mutabakat önerisi: AB ülkelerinin politik ve finansal desteği alınmalı

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği’nin “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye Elektrik Enerjisi Sektörü Değerlendirmesi” başlıklı raporunda, “Türkiye’de Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu bir mekanizma kurulabilmesi için AB ile üye ülkelerinin politik ve finansal desteğini arkamıza almak, ülkemizde sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşümün hayata geçirilmesi için büyük katkı sağlayacaktır” değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği’nin “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye Elektrik Enerjisi Sektörü Değerlendirmesi” başlıklı raporunda, “Türkiye’de Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu bir mekanizma kurulabilmesi için AB ile üye ülkelerinin politik ve finansal desteğini arkamıza almak, ülkemizde sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşümün hayata geçirilmesi için büyük katkı sağlayacaktır” değerlendirmesi yapıldı.