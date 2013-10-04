'Türkiye, El Kaide'ye desteği sürdürürse çözüm süreci raydan çıkar'

İngiltere'nin Economist dergisi, Hükümetin Abdullah Öcalan'la barış görüşmelerini raydan çıkartması en olası şeyin, Türkiye'nin PYD ile savaşan el-Kaide bağlantılı gruplara vermeyi sürdürdüğü destek olduğunu yazdı.

Economist, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketiyle ilgili olarak ''Büyük reformcu geri mi döndü?'' diye sordu.

Mor Gabriel Manastırı'nın arazisiyle birlikte iade edileceği Süryani topluma soracak olursanız, çoğunun yanıtının ''evet'' olacağını yazan Economist, buna karşılık Kürt azınlığın Başbakan Erdoğan'ın ''reformculuğuna'' daha şüpheyle bakmasının muhtemel olduğunu vurguluyor.

Dergi, her ne kadar okullarda Türk'üm diye başlayan ant içme törenleri artık kaldırılmış ve isimleri Türkleştirilmiş binlerce köye tekrar eski adlarının verilmesinin önü açılmış olsa da, BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak'ın tepkisini öne çıkarıyor: ''Bu paket beklentilerimizden hiçbirine yanıt vermedi.''

Memnun olmayan çok ama...

Aleviler paketten memnun değil

Economist, Türkiye'nin halen dünyanın en çok sayıda gazeteciyi hapis tutan ülke ünvanına sahip olduğunu, Heybeliada'daki Rum Orotodoks Kilisesi ruhban okulunun kapalı durduğunu ve Alevilerin de muhtemelen paketten en büyük memnuniyetsizliği duyan grup olduklarını yazıyor.

Dergi, ''Alevilerin cemevlerinin resmi statü kazanması talebi bir kez daha göremezden gelinirken, Başbakan Erdoğan'ın Sünni yandaşı dış politikası bu ayrımcılık hissini daha da keskinleştiriyor.'' diye ekliyor.

Economist, bütün bu eleştirilere karşın Erdoğan'ın açıkladığı reformların ''doğru yönde atılmış kayda değer bir adım'' olduğu inancında. Dergiye göre bu reformlar, ''Haziran ayında Erdoğan hükümetinin kitlesel protestolara verdiği zalimce tepki ardından ülkeyi saran kasvet havasını'' dağıttı.

Economist, terörle mücadele yasalarında bir değişiklik olmamasından şikayet eden Kürtlerin haklı olduğunu zira binlece Kürt aktivistin bu yasalar nedeniyle hapis yattığnı yazıyor.

Fakat yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler öncesinde Erdoğan'ın milliyetçi taraftarlarını dışlamamaya özen gösterdiğini yazan dergi, BDP'li yetkililerin dahi özel sohbetlerinde PKK lideri Abdullah Öcalan ile girdiği barış görüşmelerini kamuya açıklayan ilk Türk lideri Erdoğan'ın ancak bu hızda ilerleyebileceğini kabul ettiklerini belirtiyor.

Barış görüşmeleri raydan çıkabilir

Economist'in haberinde "Abdullah Öcalan'ın sahadaki komutanlara Mart ayında ilan edilen ateşkesi sürdürmeleri yönünde talimat vermesini bekliyor. PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin el-Kaide bağlantılı cihatçı militanlar dahil isyancı gruplarla giriştiği savaş göz önünde buludurulursa, PKK örgütünün Türkiye'yle yeniden çatışmaya girmeyi göze alması zor görünüyor.'' ifadelerine yer verildi.

Dergide önemli bir ayrıntıya dikkat çekilerek, Öcalan'la barış görüşlerini raydan çıkartması en olası şeyin de Türkiye'nin PYD ile savaşan gruplara vermeyi sürdürdüğü destek olduğunu yazıyor.

Derginin Erdoğan hükümetine verdiği nasihat şöyle:

''Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere karşı başka gruplar üzerinden verdiği savaşın amacı ayrılıkçılık eğilimlerini törpülemekse, bu amacın tam tersi bir etki yaratmasının çok daha olası olduğunu tarih göstermiştir.''

(BBC Türkçe)