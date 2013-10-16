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Türkiye, El Kaide bağlantılı örgütün mevziilerini vurdu

Azaz Dağı'ndaki Irak Şam İslam Devleti örgütüne ait mevziilere iki adet Fırtına obüsüyle 4 atış yapıldığı, ÖSO'ya bağlı 85 kişinin teslim olduğu ve bir savaş uçağının sınırdan uzaklaştırıldığı bildirildi

16 Ekim 2013 21:38

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de El-Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti örgütüne ait mevzileri obüslerle vurduğunu açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye tarafında Azaz bölgesinden atılan bir havan mermisinin Demirışık Hudut Karakolu yakınlarına düştüğü, olayda zayiat meydana gelmediği belirtildi. Açıklamada durum üzerine, Azaz Dağı'ndaki Irak Şam İslam Devleti örgütüne ait mevziilere iki adet Fırtına obüsüyle 4 atış yapılarak karşılık verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Kuzey Kasırgası Tugayı mensubu 85 kişinin, Türkiye'ye geçerek teslim olduğu da kaydedildi.
Genelkurmay açıklamasında, Suriye'ye ait iki helikopter ve bir savaş uçağının sınıra yaklaşması üzerine F-16'ların sevkedildiği ve söz konusu hava araçlarının sınırdan uzaklaştığı belirtildi.

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