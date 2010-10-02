-TÜRKİYE EKVADOR'DAKİ ''SUHULET''TEN HOŞNUT ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Türkiye, Ekvador'daki olayların suhuletle sona ermesini memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ekvador'daki olayların suhuletle sona ermesinden duyulan memnuniyet dile getirilerek, "Türkiye bölgesinde olduğu gibi, her yerde kamu düzeninin, barış ve istikrarın sürdürülmesine ve seçilmiş demokratik kurumların çalışmalarının kesintisiz devamına büyük önem atfetmektedir" denildi. Ekvador'da polislerin dünkü protesto gösterisi sırasında gazlı saldırıya uğradıktan sonra bir hastaneye sığınan Devlet Başkanı Rafael Correa, 10 saatten fazla hastanede mahsur kalmıştı. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Peru lideri Alan Garcia, Ekvador demokrasisi ve Correa'ya dayanışma göstermek için ülkelerinin sınırlarını kapatmaya karar vermişti.