Türkiye ekonomisini denetlemesinden son anda vazgeçilmişti; Suudi Arabistan'a muhalifleri susturma konusunda McKinsey mi akıl verdi?

Yeni ekonomi programı kapsamında oluşturulan ‘Maliyet Dönüşümü Ofisi’nin denetimini yürütmesi planları son anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son anda iptal edilen ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’nin Suudi Arabistan’ın ‘reform ve tasarruf programı’yla ilgili sosyal medyada yer alan eleştirileri Riyad yönetimine raporladığı belirtildi.

Suudi Arabistan’ın öldürüldüğünü 17 gün sonra kabul ettiği gazeteci Cemal Kaşıkçı da, özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Suudi Arabistan’ın yeni programını eleştiren yazılar kaleme alıyordu.

Habertürk’ün New York Times’tan aktardığı habere göre Suudi hükümeti 2015'te açıklanan tasarruf tedbirlerini özellikle Twitter'da eleştirenleri hedef aldı. Suudiler söz konusu tedbirlerin kamuoyu yansımasını araştırmak için ABD'li danışmanlık firması McKinsey'e bir rapor hazırlattı. Şirket 9 sayfalık raporunda önlemlerin negatif yansımalarının ağırlıkta olduğuna işaret etti. Haberde şu bilgiler yer aldı:

“McKinsey raporunda üç kişinin özellikle Twitter'da etkili olduğu ifade edilirken bunların birinin Halid Alkami isimli bir yazar, diğerinin Kanada'da yaşayan Suudi yazar Ömer Abdulaziz olduğu ifade edildi. Üçüncü hesap ise Ahmad olarak tanımlanan bir isimsiz kullanıcıya aitti. Raporun yayınlanmasının ardından Alkami'nin ve Abdülaziz'in 2 kardeşinin tutuklandığı belirtilirken Ahmad kod adlı hesabın da hack'lenerek kapatıldığı ileri sürüldü.

McKinsey: Halka açık kaynaklardan hazırlandı

Business İnsider'e konuşan McKinsey yetkilisi raporun tamamen halka açık kaynaklardan hazırlandığını ifade ederken kendilerinin kimseyi hedef göstermediklerini iddia etti.

Suudi hükümeti 2015 yılında petrol fiyatlarının düşmesi sonrasında tarihinde ilk kez bütçe açığı ile karşı karşıya kalmış ve uluslararası piyasalardan tahvil borçlanması yapmak zorunda kalmıştı. Twitter'da eleştiri raporu hazırlayan McKinsey o dönemde Suudi hükümete yol haritası niteliğinde bir 2030 raporu vermişti.”

Türkiye iptal etmişti

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi programı kapsamında oluşturulan ‘Maliyet Dönüşümü Ofisi’nin denetiminin ABD’li McKinsey firmasına verildiğini duyurmuştu. Muhalefet ve iktisatçıların tepkilerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Biz bize yeteriz” sözleriyle McKinsey’le gerçekleştirilecek olası bir işbirliğinin iptal edilmesi talimatını verdiğini söylemişti.