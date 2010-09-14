Türkiye ekonomisinde güçlü iyileşme devam etmekte

T24 - Türk Sanayicileri ve işadamları Derneği (TÜSİAD), TÜİK tarafından açıklanan 2010 yılı ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı.



Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Türkiye ekonomisi 2010 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 10.3 büyüyerek beklentilerin üstünde bir performans sergilemiştir. Mevsimsellikten arındırılmış olarak milli hasılanın çeyreksel bazda % 3.7 ile artışla 2009’un ikinci çeyreğinden bu yana en güçlü performansını sergilediği ortaya çıkmıştır. Büyümenin bu denli güçlü olmasında baz etkisinin yanısıra, iç talebin canlılığı ve özel sektörün yatırım harcamalarında ve sanayi katma değerinde görülen hızlı artış temel etkenler olmuştur. Bu sayede, yılın ilk yarısı itibariyle Türkiye ekonomisi % 11’lik güçlü bir büyüme performansı sergilemiştir. Ancak, üçüncü ve dördüncü çeyrekte baz etkisinin azalması ile Türkiye ekonomisinin tek haneli büyüme rakamlarıyla büyümeyi sürdüreceği beklenmelidir.

Yılın son çeyreğine yaklaşırken küresel ekonomideki kırılganlıkların halen devam etmesi, içeride ise Mali Kural’ın yasalaşmasındaki gecikmenin yaratacağı güven sorunlarına karşın, ikinci çeyrek rakamlarının beklenenden iyi gelmesi neticesinde TÜSİAD 2010 yılı büyüme tahmini % 5.5’den % 7.0’ye revize edilmiştir. İş dünyası olarak, sürdürülebilir büyüme patikasına geçebilmek için bir politika çıpası niteliğindeki Orta Vadeli Program’ın disiplin içinde yürütülmesi ve artan ithalat talebine bağlı olarak cari işlemler açığı ve finansmanın kompozisyonuna ilişkin kırılganlıkların dikkatle izlemesi gerekmektedir.”