-TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 8,9 BÜYÜDÜ ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 8,9 büyüdüğünü bildirdi. TÜİK, üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2010 dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, büyüme hızı 2010 yılının son çeyreğinde yüzde 9,2 oldu. Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2010 yılının dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre gayri safi yurtiçi hasıla cari fiyatlarla 298 milyar 294 milyon lira (204 milyar 766 milyon dolar) düzeyinde gerçekleşti. Büyüme hızı, geçen yıl ise sabit fiyatlarla yüzde 8,9 oldu. Geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla cari fiyatlarla 1 trilyon 105 milyar 101 milyon liraya (735 milyar 828 milyon dolar) çıktı. 2010 yılında, kişi başına milli gelir ise 10 bin 79 dolar oldu. Öte yandan, takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH, 2010 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6'lık artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri de bir önceki döneme göre yüzde 3,6 arttı.