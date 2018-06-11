Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018'in Ocak-Mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2018'in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.4 büyüdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, verilerin açıklanmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin büyüme oranı bakımından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında birinci, G20 içinde ise ikinci sırada olduğunu belirtti.

"Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz" diyen Erdoğan, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!" ifadesini kullandı.

Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 7 oranında olacağı yönündeydi.

TÜİK verileri; yüzde 7.4'lük büyüme oranında sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinin yanı sıra ihracattaki artışın etkili olduğunu ortaya koydu.

Türkiye ekonomisi, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.3, son çeyreğinde ise yüzde 7.3 oranında büyümüştü.

Ekonomistlerden uyarı

Ancak ekonomistler, yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranına rağmen gelecekte ekonomik yavaşlama yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Londra merkezli Capital Economics'ten Jason Turvey, açıklanan verilerin, Türkiye'de piyasalarda son aylarda yaşanan çalkantılı dönemin öncesini kapsadığını belirtti. Gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Turvey, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki çeyreklerde ani bir yavaşlama yaşanması mümkün" ifadesini kullandı.

Türkiye Merkez Bankası'nın son haftalarda toplamda 500 baz puanlık faiz artırımına gittiğini hatırlatan Turvey'e göre, geçmişteki tecrübeler, mali şartların "bu ölçekte" sıkılaştırılmasının yıllık ekonomik büyümede yavaşlamaya neden olduğunu ortaya koyuyor.

Ekonomik büyümeye karşın cari açığın da büyüdüğü Türkiye'de Mayıs ayında enflasyon yüzde 12.5 olmuştu.

Merkez Bankası, liranın dolar karşısında tarihi düşüş yaşamasının ardından iki hafta içinde iki kez faiz artırmıştı. Bu hamlelerin ardından lira dolar karşısında değer kazanmıştı. Liranın 2018 yılının başından beri dolar karşısında kaybettiği değer ise yüzde 19.7.

DW,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe