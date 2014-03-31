Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre Türkiye ekonomisi, 2013 yılında yüzde 4 büyüdü. İhracat şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artarken, dış ticaret açığı azaldı.

Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 4 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, büyüme hızı 2013'ün son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,4 oldu. Üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2013'te bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 4'lük artışla 122 milyar 388 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 10,2’lik artışla 1 trilyon 561 milyar 510 milyon lira oldu.

Mali aracı kuruluşlar, 2013'te bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 9,8’lik artışla 15 milyar 549 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 12,8’lik artışla 52 milyar 483 milyon lira oldu. İmalat sanayi, 2013'te bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 3,8’lik artışla 29 milyar 446 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 8,9’luk artışla 239 milyar 115 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kişi başına GSYH değeri, 2013'te cari fiyatlarla 20 bin 531 lira (10 bin 782 dolar) olarak hesaplandı.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin, 2013 sonu büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4 olmuştu.

İhracat Şubat'ta arttı

Türkiye'nin ihracatı, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artarak 13 milyar 150 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan bu yılın şubat ayına ilişkin Geçici Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat şubat ayında 2013'ün aynı ayına oranla yüzde 6,2 arttı ve 13 milyar 150 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 250 milyon dolar olarak hesaplandı.

Anılan dönemde dış ticaret açığı yüzde 27,2 azalarak 7 milyar 9 milyon dolardan 5 milyar 100 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2013 şubat ayında yüzde 63,9 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 72,1'e çıktı.