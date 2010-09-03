T24- Financial Times gazetesinin 2008 yılından beri Türkiye muhabirliğini yapan Delphine Strauss'un Türkiye ekonomisinde dengelerin biraz bozulduğunu yazdı. Delphine, Türkiye ekonomisinin alarm verdiğini bütçe açığının büyüdüğünü belirtti.





Cnntürk'ün derlediği, Strauss Delphine'in Türkiye üzerine yaptığı dikkat çeken yorumlarıyla 'Türkiye ekonomisi yoksa sinyal mi veriyor?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Dilphine Strauss'un o yazısı....





Başarı bazen problemleri de beraberinde getirir. Türkiye'de yoksa böyle bir durum mu gerçekleşiyor? İç talebin gücü resesyon sürecinden hızlı bir çıkışı tetiklemişti fakat bu durum aynı zamanda var olan bütçe açığını da daha da büyüttü. Yani dengeler biraz bozuldu.





Mehmet Şimşek'in verilerine göre GSYH yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10 oranında büyüdü. İyileşmenin yavaşlaması aleni bir hal almışken, ekonomistlerin yıllık yüzde 6 oranındaki büyüme tahminine tutarlı bir rakam ortaya çıkmış gibi görünüyor. Ama Şimşek'in işi ancak 14 Eylül'de gerçek rakamlar açıklandığında kolaylaşabilirmiş gibi görünüyor. Somut veriler farklı sonuçlar ortaya koyabilir.



Vergi gelirleri hükümetin ihtiyatlı mali projeleri ve tahminlerinden daha üstün çıkıyor. Yani bu da aslında Maliye Bakanı'nın kesenin ağzını açması için yoğun baskı anlamına geliyor.



Diğer taraftan yatırımcılar seçim öncesi yoğun harcama akımına kapılmak istemiyor. Dahası, Türkiye'nin ticareti ve bütçe açığındaki hız da sorun yaratıyor.



Dış ticaret açığı Haziran ayında 5.6 milyar dolardan 6.4 milyar dolara yükseldi. Bu rakam Ağustos 2008'den beri kaydedilen en yüksek rakam. Aslında bu rakam Türkiye ve Avrupa büyümesi arasındaki ayrışmayı net bir şekilde gözler önüne seriyor. Otomobil sektörü Temmuz ayında düşüş gösterdi. İhracat büyümesi yıllık yüzde 6 oranında yavaşlama gösterdi. Motorlu taşıtların ithalatı da büyük dalgalanma içindeydi.



BCG Partners İstanbul ekonmisti Özgür Altuğ 'Son datalar mevcut bütçe açığının 2010 yılında 38 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini ortaya koyuyor' diyor ve ekliyor: ' Bu rakam geçen yılın seviyesinin neredeyse iki katı kadar.'



Altuğ 2011 için de 50 milyar dolara ulaşan bir balon oluşabileceği tahmininde bulunuyor.



Son yıllarda var olan açık dışarıdan direk gelen yatırımlar ve dışarıdan kredi teminiyle kapatılıyordu fakat şimdi bu yatırımların önü oynak portföy yatırımlarıyla tıkanmış gibi görünüyor.



Goldman Sachs ekonomisti Ahmet Akarlı'nın Türkiye büyüme tahmini ise ortalamanın üstünde. Para akışının devam edeceğini düşünen Akarlı, mevcut açığın herhangi bir sorun teşkil edeceğini zannetmiyor. Mehmet Akarlı dünyada yeterli likiditenin olduğunu söylüyor.



Fakat Türkiye global risk iştahı arenasında kırılgan bir görüntü sergiliyor. Capital Economics ekonmisti Neil Shearing'in de altını çizdiği gibi mevcut bütçe açığı sürdürülebilirlik limitinde ama dış finansman dengesi kötüye gidiyor...