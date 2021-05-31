Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek beklentileri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Büyüme verisi böylece beklentilerin üzerinde geldi. Reuters haber ajansının yaptığı ankete göre ekonomistler ekonominin yüzde 6,7 büyümesini bekliyordu.

Ocak-Mart 2021 döneminde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı.

Türkiye ekonomisinin bu büyümeytle beklentileri aşmasının ardından güne sakin başlayan döviz kurları sınırlı da olsa geriledi.

Sabah saatlerinde 8,57 seviyesinde olan dolar/TL kısa süreliğine 8,50'nin altını test etti.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde 8,6136 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Türkiye ekonomisi, 2020'de yüzde 1,8 büyürken dördüncü çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti.

Bakan Elvan: %7'lik büyümenin %56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk çeyrekteki büyümeyi yorumladı. Elvan, "Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz" dedi.

https://twitter.com/lutfielvan/status/1399292714747838464

En çok bilgi ve iletişim faaliyetleri büyüdü

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bilgi ve iletişim faaliyetleri %18,1, diğer hizmet faaliyetleri %14,4, sanayi %11,7, tarım %7,5, hizmetler %5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %2,9, inşaat %2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri %2,4 arttı.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 12,5 daralan inşaat sektörü bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,8'lik büyümeyle pozitif tarafa geçti.

Hizmetler sektöründe ise koronavirüs salgınının etkileri hissedilmeye devam etti. Sektörün büyümesi yüzde 5,9 olarak kaydedildi.

Tarım sektörü ise yüzde 7,5 ile yüksek bir şekilde büyüdü.

Harcama yöntemiyle büyüme verilerinde büyümeye en yüksek katkı 4,5 puanla hanehalkı tüketiminden geldi.

Yatırımlar büyümeye 2,9 puan katkı yaparken, net ihracatın katkısı 1,1 puan oldu.

Stoklar ise büyümeyi ilk çeyrekte 1,5 puan aşağı çekti.

Reuters

Yabancı kurumların beklentilerini aştı

Bloomberg HT'nin haberine göre Unicredit, ilk çeyrek için yüzde 4,4 olan büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkarmıştı.

Çeyreklik bazda büyüme beklentisi ise yüzde 1,2 olmuştu.

Morgan Stanley ise yılın ilk çeyreğinde büyümenin bir önceki çeyreğe göre yavaşlayacağını tahmin etmişti.

Kurum 2021 yılınının ilk çeyreğinde büyümenin yıllık bazda yüzde 5,3 olarak gerçekleşeceğini öngörmüştü.

Morgan Stanley analistleri büyümeye tüketim harcamalarındaki toparlanmanın ve ithalattaki güçlü performansa karşın dış talebin katkı sunacağını belirtmişti.

Kurumun 2021 yılının tamamı için ise büyüme tahmini yüzde 4,8.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın büyüme tahmini ise yüzde 6.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, büyüme verisini, "Türkiye ekonomisinden % 7'lik göz alıcı bir büyüme performansı daha. Turizmde yaşanan sıkıntılara ve çok zor şartlara rağmen Türkiye üretmeye, büyümeye, güçlenmeye ve zenginleşmeye devam ediyor" sözleriyle değerlendirdi.

Uzmanlar nasıl yorumladı?

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "Bu yıl ve gelecek yılın büyüme rakamları, baz etkisi, ötelenen talep, sektörel ayrışma gibi nedenlerle Türkiye'de ve dünyada gerçek resmi ortaya koyamayacak. Büyümede yeni normali ve gerçek tabloyu 2022 sonrası göreceğiz" dedi.

Ekonomist Mustafa Sönmez ise Türkiye'nin risk primine dikkati çekerek, "Gerçekte büyüyen bir ülkenin 409 CDS risk primi olur mu?" diye sordu.

Prof. Dr. Erinç Yeldan da, "Tüketimi kırbaçlayarak, eşitsiz ve istihdamsız, hormonlu büyüme. Bu patikayı ve sonunu yakından biliyoruz" yorumunu yaptı.