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Ekonomi

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü

TÜİK verilerine göre ekonomi ilk üç ayda yüzde 2,3 büyüdü

10 Haziran 2015 13:08

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,3'le beklentilerin üzerinde büyüdü. CNBC-e anketinde ilk çeyrekte yüzde 1,6 büyüme bekleniyordu.

Ekonomi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüme performansı gerçekleştirdi.

TÜİK verilerine göre ekonomi ilk üç ayda yüzde 2,3 büyüdü. CNBC-e anketinde ilk çeyrekte yüzde 1,6 büyüme bekleniyordu.

Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 1.3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH ilk çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 2.4 artış gösterdi.

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