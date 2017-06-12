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Ekonomi

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentinin üstünde büyüdü

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme karnesi belli oldu

12 Haziran 2017 13:08

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklenti oranlarını da aşarak yüzde 5 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini ise aynı dönemde cari fiyatlarla yüzde 14,3 yükselerek, 641 milyar 584 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım sektörünün toplam katma değeri, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,2, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 5,3, inşaat sektörünün ise yüzde 3,7 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,2 yükseldi. 

 

Beklenti ortalaması yüzde 3,8 olarak tahmin edilmişti



AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,8 olmuştu.

Türkiye ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5, yılın tamamında ise yüzde 2,9 büyümüştü. Geçen yılın son çeyreğindeki büyüme oranı ise yüzde 3,5 olmuştu.

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