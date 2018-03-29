T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye ekonomisi (GSYH) 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü.

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Türkiye ekonomisi, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 7

29 Mart 2018 13:15

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Türkiye ekonomisi, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 7.4 büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017 yılının dördüncü çeyrek ekonomik büyümesi de yüzde 7.3 olarak hesaplandı.
Dolar bazında GSYH, 2016 yılındaki 862 milyar 744 milyon dolardan, 2017 yılında 851 milyar 46 milyon dolara geriledi. Dolar bazında GSYH 2017 yılında yüzde 1.35 küçüldü.
TÜİK verilerine göre, 2017 yılında GSYH cari fiyatlarla 38 bin 660 lira ya da 10 bin 597 dolar olarak belirlendi.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon liraya çıktı.
TÜİK verilerine göre, 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak;
- tarım sektörünün katma değeri yüzde 4.7 arttı,
- sanayi sektörü yüzde 9.2 arttı,
- inşaat sektörü yüzde 8.9 arttı.
Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 10.7 arttı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHATürkiyeGSYHKurumu TÜİKDolarTÜİKTicaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24