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Ekonomi

'Türkiye ekonomisi de acı çekecek'

Dünyada emtia yatırımının da öncülerinden olan Jim Rogers ve 'Gloom, Boom and Doom' adlı araştırma notlarının yaratıcısı Marc Faber Türkiye ekonomisi için karamsar konuştu

27 Ağustos 2013 15:50

 

Fercan Yalınkılıç
The Wall Street Journal Türkiye

Dünyanın en ünlü yatırımcılarından ikisi Türkiye için ufukta ayı piyasası öngörüyor. Marc Faber ve Jim Rogers ayrıca gelişen piyasalarda da kısa vadede satış bekliyor.

Dünyada emtia yatırımının da öncülerinden olan ve Çin gibi öncü gelişen piyasalarda geçen 10 yılda yaşanan yükselişe yaptığı yatırımlarla da bilinen Jim Rogers Türkiye için olumsuz konuştu. The Wall Street Journal'ın sorularını yanıtlayan Rogers Türkiye'nin de diğer ticaret açığına sahip ülkelerle birlikte acı çekeceğini söyledi:

"Hepimiz acı çekeceğiz, ticaret açığı olan ülkeler, bu açığı nasıl fonlayacakları konusunda piyasalarda endişe yaratacak"

TUİK verilerine göre Türkiye'nin dış ticaret açığı 10 yılda 5,5 katına çıkarak 2012'de 84 milyar dolar oldu.

 

'Türkiye'de konut balonu oluştu, ayı piyasası oluşacak'

 

Dr. Doom olarak da tanınan ve "Gloom, Boom and Doom" adlı araştırma notlarının da yaratıcısı Marc Faber ise The Wall Street Journal'a Türkiye için derin bir ayı piyasası beklediğini söyledi:

"Türkiye için derin bir ayı piyasası bekliyorum çünkü ülkede çok büyük bir konut balonu oluştu"

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