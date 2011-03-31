-TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Türkiye ekonomisi, 2010 yılı son çeyrekte yakaladığı yüzde 9,2 büyüme ile 5 çeyrek üst üste büyüme gerçekleştirmiş oldu. Yıl tamamında da büyüme, Orta Vadeli Programda (OVP) öngörülen yüzde 6,8'i aşarak, yüzde 8,9'u buldu. 2010 yılında kişi başına düşen milli gelir de 10 bin 79 dolar olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, kesintisiz 27 çeyrek büyümenin ardından 2008'in son çeyreğinde küresel krizin etkisiyle daralmaya geçen Türkiye ekonomisi, 2009'un üç çeyreğinde de küçülme gösterdi ve yılın son çeyreğinden itibaren de büyüme trendine girdi. 2009'un son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme gösteren ekonomi, 2010'nun ilk çeyreğinde yüzde 12, ikinci çeyreğinde yüzde 10,3, üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2, dördüncü çeyreğinde de yüzde 9,2 büyüdü. Yıl tamamında büyüme oranı, yüzde 8,9 olarak belirlendi. -KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR- Türkiye'de geçen yıl kişi başına milli gelir, 10 bin 79 dolar (15 bin 138 lira) olarak hesaplandı. 2009 yılında, kişi başına düşen milli gelir 8 bin 590 dolar düzeyindeydi. Küresel kriz öncesi 2008 yılında rakam, 10 bin 440 dolar olarak belirlenmişti. Öte yandan geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla, cari fiyatlarla 735 milyar 828 milyon dolara (1 trilyon 105 milyar 101 milyon lira) yükseldi. Söz konusu rakam, 2009 yılında 616,8 milyar dolar, 2008 yılında da 742,1 milyar dolar düzeyindeydi. Bu parametrelere göre, kriz öncesi döneme yaklaşıldığı dikkati çekti. -EN FAZLA BÜYÜME, İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GÖRÜLDÜ- 2009'da sektörel bazda sabit fiyatlarla en yüksek daralmanın gözlendiği inşaat sektörü, 2010'da baz etkisinin de belirleyiciliğiyle yüzde 17,1 büyüme gösterdi. İlk sırayı alan inşaat sektörünü, yüzde 14,2 ile balıkçılık, yüzde 13,6 ile imalat sanayi, yüzde 13,3 ile toptan ve perakende ticaret izledi. 2010'da dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri yüzde 13, vergi-sübvansiyon yüzde 12,9 ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörü yüzde 10,5 büyüdü. 2010'da daralma gösteren sektör bulunmadı. Ancak en küçük büyüme yüzde 0,3 ile oteller ve lokantalarda gözlendi. Kamu yönetimi-savunma, zorunlu sosyal güvenlik'te büyüme yüzde 0,5, eğitimde büyüme de yüzde 0,6'te kaldı. -DÖRDÜNCÜ ÇEYREK- Ekonominin yüzde 9,2 büyüme gösterdiği dördüncü çeyrekteki gelişmelere bakıldığında da ''sağlık işleri ve sosyal hizmetler'' ile ''oteller ve lokantalar'' sektörleri dışında tüm sektörlerde büyüme meydana geldi. Son çeyrekte en fazla büyüme yüzde 18,4 ile balıkçılıkta kaydedildi. Bunu, yüzde 17,5 ile inşaat, yüzde 14,9 ile dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri, yüzde 13,3 ile vergi ve sübvansiyon, yüzde 13,1 ile toptan ve perakende ticaret izledi. Sözkonusu dönemde imalat sanayi yüzde 11,3, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretim ve dağıtımı yüzde 6,5, ulaştırma, depolama ve haberleşme yüzde 12,9, mali aracı kuruluşların faaliyetleri yüzde 10,3 büyüme gösterdi.