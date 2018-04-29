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BBC Türkçe

Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte beklenenden fazla büyüdü: Yüzde 5

Türkiye'de gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2017 yılının birinci çeyreğinde tahminlerin üzerinde bir büyümeyle bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 arttı.

29 Nisan 2018 20:30

Türkiye'de gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ekonomi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,4 büyüdü.

Reuters'ın 19 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre büyümenin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıl son çeyreğin üzerinde yüzde 4 büyümesi bekleniyordu.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 14,3 artarak 641 milyar 584 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,2; sanayi sektörü yüzde 5,3; inşaat sektörü yüzde 3,7 arttı.

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2017 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,4; gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,2 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 10,6; ithalatı ise yüzde 0,8 arttı.

bir büyüme performansı kaydetmişti.
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