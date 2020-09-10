Türkiye ekonomisi 7 yılda 220 milyar dolar küçüldü

Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç sosyal medyada, Türkiye ekonomisinin dolar bazındaki büyüklüğünün 2013 yılında 958 milyar dolarla zirveye çıktıktan sonra gerilemeye başladığını ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde 730 milyon dolara indiğini gösteren bir grafik paylaştı.

Öztok’un aktardığı veriler, kişi başına gelirin sert biçimde gerilediğine de işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2020 için açıkladığı nüfus olan 83 milyon baz alındığında ikinci çeyrekte kişi başına düşen gelirin 8.700 dolara geriledi. Gayrisafi yurtiçi hasılanın 958 milyar dolar olarak gerçekleştiği 2013 yılında ise kişi başına düşen gelir 12.500 dolardı…

Ekonomi Servisi