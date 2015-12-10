Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 4 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.0 büyüdü. Çeyrek bazda büyüme yüzde 1,3 oldu.

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Buna göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.0 büyüdü. Ekonomistler, büyümenin yüzde 2.8 seviyesinde çıkmasını bekliyordu.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 2015 yılının üçüncü çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 4’lük artışla 34 milyar 934 milyon TL oldu.

2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla yüzde 3,4’lük artışla 97 milyar 235 milyon TL oldu.

Alt kalemlerde, hanehalklarının nihai tüketim harcamaları sabit fiyatlarla yüzde 3,4 artarken, devletin nihai tüketim harcaması sabit fiyatlarla yüzde 7,8 arttı. Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise sabit fiyatlarla yüzde 0,5 azaldı.

İnşaat 3. çeyrekte yüzde 1,9 büyüme kaydetti. Tarım sektörü büyümesi 3. çeyrekte yüzde 11,1 oldu. Sanayi büyümesi yüzde 1,5 oldu. Hizmetler sektörü ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5 büyüme gösterdi.

GSYH 2010'da yüzde 9,2, 2011'de yüzde 8,8 artış gösterdikten sonra 2012'de yüzde 2,1, 2013'te yüzde 4,2 büyüdü. Bu yılın ilk yarısında ise büyüme yüzde 3,1 olarak gerçekleşmişti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, üçüncü çeyrekte büyümenin özel sektör talebi öncülüğünde gerçekleştiğini, Türkiye açısından 2016'nın çok daha iyi olacağını belirterek, reformların hayata geçileceğini ve büyüme potansiyelinin artacağını söyledi.

Verinin ardından açıklama yapan Şimşek, "Seçimler sonrası siyasi belirsizliklere, jeopolitik gerginliğe, AB'deki sorunlara ve Çin'deki yavaşlamaya rağmen büyümek başarı" dedi.