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Ekonomi

"Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 0.1 daralabilir"

Türk lirası geçtiğimiz hafta dolar karşısında tarihi zirveyi görmüştü

18 Ocak 2017 23:44

Berenberg ekonomisti Wolf-Fabian Hungerland, Türkiye'de ekonomik faaliyetin önümüzdeki bir kaç yılda "kayda değer" kötüleşmesinin beklendiğini ve bu duruma Türk lirasındaki değer kaybı ve "sancılı" cari açık düzeltmelerinin eşlik edebileceğini söyledi.

Hungerland, tüm etkenlerin agresif biçimde sermaye çıkışı riskine işaret ettiğini belirtirken, Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 1.6 büyümesinin ardından 2017'de yüzde 0.1 daralacağını tahmin ediyor.

Berenberg raporunda, Türk lirasını güçlendirebilecek agresif sıkılaştırmanın yurtiçi talebi daha da zayıflatabileceği nedeniyle Türkiye'de para politikasının kapasitesinin sınırlı olduğu belirtildi.

Hungerland, Merkez Bankası üzerindeki faiz oranını düşük tutma yönündeki siyasi baskının "faiz oranlarında 'oyun değiştirici' bir artış beklemek için fazla yüksek" olduğunu ve mevcut para politikası ince ayarının "oyun değiştirici" olmayacağını söyledi.

Hungerland, TL'yi veya dış dengeyi destekleme amaçlı girişimlerin ekonomideki koşulları muhtemelen daha da kötüleştireceğini düşünüyor.

Raporda, "Kısa vadede, OHAL'i ve görevden almaları sonlandırmak halkı ve ekonomiyi sakinleştirebilir" yorumuna yer verildi.

Berenberg Türkiye'de enflasyonun 2017'de yüzde 9.3, 2018'de yüzde 9.2 seviyesinde bulunacağını tahmin ediyor.

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