Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 2.9 büyüdü

Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 2,9 büyüme kaydetti. Kişi başı gelir 10 bin 807 dolar oldu.Büyüme beklentisi yüzde 2,2 seviyesinde yer alıyordu. Orta vadeli programdaki büyüme hedefi ise yüzde 3,2 düzeyindeydi. 2016'nın dördüncü çeyreğindeki büyüme yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

2016 yılında kişi başına milli gelir 10 bin 807 dolar oldu. Orta vadeli programda hedef 9 bin 243 dolardı.

Geçen yılın üçüncü çeyreği için daha önce yüzde 1,8 olarak açıklanan daralma rakamı yüzde 1,3 daralmaya revize edildi.

Tüketim arttı

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2016 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 2,3 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,5 oldu.



2016 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,7 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,8 olarak belirlendi.

İhracat azaldı

Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 2 azalırken, ithalatı da yüzde 3,9 arttı.