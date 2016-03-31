Türkiye ekonomisi, 2015'te yüzde 4 büyüdü

TÜİK 2015 büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2015’te yüzde 4’lük bir büyüme gerçekleştirdi. Foreks anketinde beklenti yüzde 3,8 artış olacağı yönündeydi.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla, 2015 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 4’lük artışla 131 milyar 289 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 11,7’lik artışla 1 trilyon 953 milyar 561 milyon TL oldu.

Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2015 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 7,6’lık artışla 11 milyar 926 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 19’luk artışla 148 milyar 288 milyon TL oldu.

Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2015 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 3,3’lük artışla 42 milyar 889 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 8,5’lik artışla 457 milyar 340 milyon TL oldu.

Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2015 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 4,8’lik artışla 78 milyar 257 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 11’lik artışla 1 trilyon 120 milyar 756 milyon TL oldu.

Kişi başına GSYH 2015 yılında

cari fiyatlarla 25 bin 130 TL oldu

Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla değeri 2015 yılında cari fiyatlarla 25 bin 130 TL, 2014 yılında ise 22 bin 732 TL oldu. Kişi başı GSYH değeri 2015 yılında 9 bin 261 ABD doları, 2014 yılında ise

10 bin 395 ABD doları olarak hesaplandı.

4. çeyrek büyümesi beklentilerin üzerinde..

Sabit fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla, 2015 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 artarak 34 milyar 77 milyon TL’ye ulaştı. Foreks anketinde beklenti büyümenin yüzde 4,6 seviyesinde bulunuyordu.

Cari fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla, 2015 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,6 artarak 507 milyar 25 milyon TL’ye ulaştı.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2015 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,1’lik artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 arttı.

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2015 yılında sabit fiyatlarla yüzde 4,5’lik artışla 87 milyar 392 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 11,4’lük artışla 1 trilyon 341 milyar 190 milyon TL oldu. Devletin nihai tüketim harcamaları 2015 yılında sabit fiyatlarla yüzde 6,7’lik artışla 14 milyar 975 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 14,3’lük artışla 306 milyar 605 milyon TL oldu.

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu 2015 yılında sabit fiyatlarla yüzde 3,6 arttı

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu 2015 yılında sabit fiyatlarla yüzde 3,6’lık artışla 30 milyar 966 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 12,7’lik artışla 396 milyar 604 milyon TL oldu.

Sabit fiyatlarla mal ve hizmet ihracatı 2015 yılında yüzde 0,8 azalırken, mal ve hizmet ithalatı yüzde 0,3 arttı

Mal ve hizmet ihracatı 2015 yılında sabit fiyatlarla yüzde 0,8’lik azalışla 34 milyar 24 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 12,1’lik artışla 546 milyar 251 milyon TL oldu. Mal ve hizmet ithalatı 2015 yılında cari fiyatlarla yüzde 7,2’lik artışla 602 milyar 82 milyon TL, sabit fiyatlarla yüzde 0,3’lük artışla 35 milyar 647 milyon TL oldu.