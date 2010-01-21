'Türkiye ekonomik farkı kapatıyor'

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'nin hızlı bir şekilde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle arasındaki ekonomik farkı kapatmakta olduğunu söyledi.



Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Joan Clos Matheu dün (20 Ocak 2010), Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan onuruna yemek verdi.



Satın alma gücü paritesiyle kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (SGP-GSYH) verilerinde ciddi bir ilerleme kaydedildiğinin altını çizen Babacan, Avrupa Birliğine üye ülkelerin ortalaması 100 olacak şekilde, 2002 yılında Türkiye'nin kişi başına reel GSYH değeri 28 iken, bu oranın 2008 yılında 47'ye yükseldiğini, Türkiye'nin kişi başı reel GSYH'sinin bazı AB üyelerinden daha yüksek olduğunu söyledi.



Türkiye'nin, gelir dağılımı ve yoksulluk konusunda birçok ülkeden çok daha iyi bir konumda bulunduğunu vurgulayan Babacan, sosyal güvenlik alanında uygulamaya konulan yeni düzenlemelerle, 18 yaşın altındaki herkesin sağlık sigortası kapsamına alındığını, 18 yaşın üstünde olup geliri olmayanlar ise yeşil kart vasıtasıyla sağlık sisteminden ücretsiz yararlanmakta olduğunu anlattı.



Babacan, krizin derinleştiği 2008 yılı Eylül ayından itibaren, toplam 36 ülke için 93 kredi notu düşüşünün gerçekleştiği bir dönemde, Türkiye'nin, iki not birden yükseltilen tek ülke olduğunu vurguladı.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre 2010 yılında Türkiye'nin AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmasının beklendiğini söyleyen Babacan, Türkiye'nin resmi büyüme tahmini yüzde 3,5 iken gözlemcilerin tahminlerinin ise yüzde 3,7 - yüzde 5,5 arasında değişmekte olduğunu bildirdi.



Babacan, Orta Vadeli Program'da açıklanan hedeflerin üstünde bir büyüme beklentisinin bulunduğunu söyledi.

