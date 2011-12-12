-Türkiye ekonomik büyümede 2. sırada ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 3. çeyrekteki yüzde 8,2'lik büyüme ile Türkiye'nin büyüme hızında dünyada Çin'den sonra 2. sırada yer aldığını bildirdi. Bugün TÜİK tarafından yayımlanan büyüme rakamlarını NTV'de katıldığı programda değerlendiren Ergün, Türkiye'nin yüzde 8,2'lik büyüme ile dünyada büyüme hızında Çin'den sonra 2'inci sırada yer aldığını söyledi. Çin'in 3. çeyrekte yüzde 9,1 büyüdüğünü kaydeden Ergün, üçüncü sırada Hindistan'ın bulunduğunu kaydetti. Bakan Ergün, 2011'in tamamında Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 8'lik bir büyüme ile yine iyi bir büyüme performansı göstermiş bir ekonomi olacağını da şimdiden söyleyebileceklerini ifade etti. -2012 tahminleri- Orta Vadeli Programda 2012 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4 olarak büyüyeceğinin tahmin edildiğini, IMF'nin ise 2012 için Türkiye ile ilgili büyüme beklentisinin yüzde 2 olduğunu hatırlatan Ergün, bu rakamların 2012'de revize edilebileceğini kaydetti. Ergün, ''IMF 2012'de yüzde 2-2,5'luk tahmin yapabilir. Biz de Orta Vadeli Programda yüzde 4'lük bir tahminde bulunduk. Çok ihtiyatlı bir tahminde bulunuyoruz. Ama Türkiye ekonomisinin içinde öyle dinamikler var ki 2 kere 2'nin 4 etmediği yerler var. Bu da Türkiye ekonomisini tahminlerin üzerinde bir büyüme noktasına taşıyor. Dolayısıyla IMF'nin de bizim de 2012'de de gelişmelere göre tahminlerimizi revize etmemiz söz konusu olabilecektir'' dedi. 2012 yılında Türkiye ekonomisinin bugünkü gidişatını biraz daha yavaşlatarak sürdüreceğine dikkati çeken Ergün, Türkiye ekonomisinin muhtemelen 2012'yi yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme rakamıyla tamamlayacağını bildirdi. -''Düzelme başladı''- ''Cari açık düşünüldüğü zaman bu kadar büyümeye sevinmeli miyiz?'' şeklindeki bir soru üzerine Nihat Ergün, cari açıkta bir düzelmenin başladığının görüldüğünü söyledi. 3. çeyrekte ihracatta yüzde 10'un üzerinde bir büyüme söz konusu iken, ithalatta yüzde 7'ye yakın bir büyümenin görüldüğüne dikkat çeken Ergün, şunları söyledi: ''Bugün itibariyle 65 milyar dolarlık bir cari açık görülüyor. Yılın tamamında 70 milyar dolar civarında bir cari açık tahmin ediliyordu. Belki bu daha aşağı bir noktaya taşınmış olacak. Ama zaten bizim büyümemizle ilgili en önemli sorulacak soru 'cari açık ne olacak?' sorusudur. Çünkü bizim ithalatımızın içerisindeki yüzde 70'lik pay hemen hemen arama malı ithalatı şeklindedir. O nedenle 2012'den itibaren teşvik sistemimizin omurgasını cari açığı azaltıcı teşvikler oluşturuyor. Yani sadece yatırım yapılsın, sadece üretim artsın, sadece istihdam olsun değil. Aynı zamanda bu yatırımlar yapılırken, üretim artışı sağlanırken, istihdam meydana çıkartılırken cari açık meselesi de işin merkezinde tutulsun. Hangi ara mallarını, hangi fiyatlarla, nereden ithal ediyoruz? İçeride bunları üretecek gücümüz nedir, potansiyelimiz nedir? Bunları dikkate alan bir teşvik mekanizmasıyla, 2012 yılında alınan bu tedbirlerle cari açık konusu da daha aşağı noktalara çekilmiş olacaktır. Dolayısıyla biz cari açığın gündemden düşürüldüğü bir büyüme performansını zaten hesaplamıyoruz, cari açığı da aşağı indirerek bir büyüme performansı göstermeliyiz.'' ''Türkiye'nin büyümesinden, ekonominin büyümesinden çok büyük bir endişe olmamalı'' diyen Ergün, cari açık konusunun da dikkatli bir şekilde takip edilmeye devam edileceğini vurguladı. -Yerli otomobil çalışması- Türkiye'de otomotiv sektörünün ihracatta lokomotif sektör olduğunu, fakat sektörün ithalatta da çok önemli bir yeri bulunduğuna işaret eden Ergün, ihracat fazlası veren sektörün giderek eksiye düştüğünü kaydetti. Ergün, bu durumun düzelmesi için Türkiye'de yeni marka ve modellerin üretilmesine ihtiyaç bulunduğunu belirterek, ''Sektörün merkezine artık yeni bir model ve marka koymamız lazım. Yerli bir model ve marka koymamız lazım. Sadece milli hislerle değil, yani sadece bizim de arabamızın arkasında bir ismimiz yazsın meselesi değil. Tabii ondan da ayrıca gurur duyarız, ama bundan ziyade Türkiye ekonomisinin buna ihtiyacı olduğu için bunu söylüyoruz'' diye konuştu. Bakan Ergün, konuyla ilgili bir soru üzerine, ekonomi yönetimi olarak 1600 motorun altındaki araçlarda ÖTV artışına dönük bir çalışma yapmadıklarını da bildirdi.