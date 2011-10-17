-Türkiye ekonomide dünyanın yıldızı ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ekonomide dünyanın yıldız ülkesinin Türkiye olduğunu belirterek, Türkiye'nin 88 yıllık tarihindeki en yüksek istihdam hacmine ulaştığını ve çalışanların sayısının 24 milyon 953 bin kişiyi bulduğunu söyledi. Bakan Çağlayan, Temmuz ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında, Türkiye ekonomisinin küresel kriz sonrasında gerek büyümede, gerek ihracatta, gerekse istihdamda gösterdiği performans ile dünyanın pek çok ülkesinden daha sağlam temellere sahip olduğunu gösterdiğini kaydetti. Bugün açıklanan istihdam verilerinin, işsizlik oranının hızla gerilediği Türkiye'nin, bu alanda AB içinde 12 ülkeden daha iyi durumda olduğunu ve AB ortalamasının altında bir işsizlik oranına sahip bulunduğunu gösterdiğini ifade eden Çağlayan, bir çok ülkenin krizin etkileri ile sıkıntı çekerken, Türkiye'de işsizliğin hızla düştüğünü kaydetti. Çağlayan, şöyle devam etti: ''Türkiye sadece Avrupa'da değil, bütün dünyada parlayan bir yıldızdır. İşsizlik, büyüme, bütçe performansı, ihracat artış oranı, sanayi üretimi alanında pek çok ülke Türkiye ekonomisine gıpta ile bakmaktadır. Türkiye ekonomisinin 2011 yılının ilk yarısında 10.2 ile çift haneli büyümesi, ihracatımızın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.9 oranında artış kaydetmesi işsizliğin düşmesini ve tek hanede devam etmesini sağlamıştır. Temmuz 2011'de işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 puan azalarak yüzde 9.1’e gerilemesi, geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 782 bin kişi olan işsiz sayısının, bu yıl aynı döneminde 2 milyon 509 bin kişiye gerilemesi ve toplam istihdamın 24 milyon 953’bine ulaşması sevindirici gelişmedir. Türkiye bugün 88 yıllık tarihindeki en yüksek istihdam hacmine ulaşmıştır. Diğer yandan iş gücüne katılma ve istihdam oranları da tarihi düzeylerine ulaşmıştır. Temmuz 2011 döneminde istihdam edilenlerin sayısı 24 milyon 953 bin kişi ile tarihi bir rekordur. Keza aynı şekilde iş gücüne katılım oranında da yüzde 51.2 ile tarihi bir rekor kırılmıştır. Bu verilerle Türkiye küresel kriz sonrası dönemde iş gücüne katılma oranının en hızlı yükseldiği OECD ülkesi özelliğini kazanmıştır.'' Bakan Çağlayan, istihdam oranının yüzde 46.5'e ulaşarak rekor kırmasının Türkiye ekonomisinin dünyanın pek çok ekonomisinden bu yönüyle de farklılık gösterdiğini ortaya koyduğuna işaret ederek, her yıl 800 bin kişinin iş gücü piyasasına katıldığı bir ortamda işsizliğin tek hanede devam etmesinin, işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 puan azalması ve 28 yaş ortalamasına sahip Türkiye için önemine dikkat çekti. Çağlayan, gerek büyüme rakamlarının, gerek ihracat artışının, gerekse istihdamda yaşanan gelişmelerin ve gerekse diğer göstergelerin Türkiye ekonomisinin emin adımlarla yoluna devam ettiğini gösterdiğini de kaydetti.