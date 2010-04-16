T24 - Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, mevkidaşı Hillary Clinton'la 3. kez görüştü.



Görüşme sonrası bir basın toplantısı yapan Davutoğlu, Brezilya ziyaretini tamamlayıp Türkiye'ye döndükten sonra Pazartesi günü Azerbaycan'a gideceğini söyledi. Davutoğlu, ''Azerbaycan ile, burada yaptığımız görüşmeleri detaylı şekilde değerlendireceğiz. Bundan sonra atacağımız adımlar konusunda da istişarelerde bulunacağız'' dedi.



Davutoğlu, gelecek hafta içinde İran'a da bir seyahat gerçekleştireceğini ifade ederek, "En kısa zamanda İran'a giderek, burada özellikle ABD yönetimiyle yaptığımız görüşmeleri ve burada edindiğimiz intibaları İran ile paylaşmayı düşünüyoruz" dedi.



Amerikan kaynakları da, Clinton-Davutoğlu görüşmesine dair sürpriz bir ayrıntı verdi: Türkiye, ekonimik krizdeki Yunanistan’a yardım edecek.





'Arabulucuyuz'



Dışişleri Bakanı Davuoğlu, Hillary Clinton'la yaptığı görüşme sonrası Washington Büyükelçiliği’nde bir basın toplantısı düzenledi.



Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoplu'na, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın 'Türkiye’nin arabuluculuğunu istemiyoruz' açıklaması hatırlatıldı. Davutoğlu, "Böyle bir şey olamaz. Kafkasya'nın en önemli ülkesiyiz. Kim ne derse desin barış ve istikrara katkısı olan adımları atacağız" dedi.



Davutoğlu, "Nükleer zirvede neden Ermeni meselesi ön plandaydı?" sorusuna, "Bu önemli bir barış projesidir ve normalleşme süreci yaşanıyor. Bu süreç Rusya, Fransa ve Kafkasya'yla ilgili diğer ülkeleri ilgilendiriyor" derken, 'Protokoller ne zaman onaylanacak?' sorusuna da, "Hep beraber göreceğiz. Siyasetin psikolojik olarak hazır olmasını bekliyoruz" cevabını verdi.



Azerbaycan’ın nükler zirvede bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Davutoğlu, bu durumu ABD tarafına da aktardığını ifade etti. Davutoğlu, "Azerbaycan'ın zirvede olmamasıyla çok büyük fırsat kaçtı" şeklinde konuştu.





Bölgede yatırım istemiyoruz



İran konusuna değinen Davutoğlu, "Türkiye'nin tutmu açık. Biz bölgemizde yaptırım olmasını istemiyoruz. Bu dururm, Türkiye’nin İran’ın nükleer progaramını hoşgördüğünü göstermiyor ama krizin diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz" dedi.



Davutoğlu-Clinton görüşmesine ilişkin ABD Dışişleri'nin verdiği brifingde de, toplantıda İran konusunun ağırlık taşıdığı, ortak noktaların öne çıktığı belirtilirken, "Türkiye bu konuda yardımcı oluyor" dendi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran’ın komşusu olan Türkiye'nin, diplomatik süreci yürütmek istemesi normaldir. ABD’nin de yaptırımlar konusundaki beklentisi aynı şekilde normaldir. İran'ın kurallara uyması için neler yapılabilir değerlendirildi. Yaptırım kararı ortaya çıktığında, Tükiye de katılacaktır" dedi.





Yunanistan'a yardım



Sözcü, iki dışişleri bakanının Ermenistan, Bosna, İran, Kıbrıs, Irak konularını ele aldıklarını belirtirken, "Türkiye ile ABD, Yunanistan ekonomik krizi nasıl aşabileceğini de görüşüldü. Bakan Davutoğlu, Türkiye'nin Yunanistan’a yardımcı olmak istediğini söyledi. Bunun nasıl bir yolla olacağı konusunda ise kendileri açıklama yapacaktır" şeklinde konuştu.





