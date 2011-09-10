-Türkiye ekmek ithal etmiyor ANKARA (A.A) - 10.09.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye'nin, dünyanın hiçbir ülkesinden ekmek ithalatı yapmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, ''Sonunda Ekmek Bile İthal Ediyoruz'' ve ''Hırvatistan'dan Gümrüksüz Süt ve Peynir İthaline İzin'' konulu haberlerin yer aldığı belirtilerek, söz konusu haberlere ilişkin, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapma gerekliliği duyulduğu belirtildi. Türkiye ile Hırvatistan arsında tarımsal ürün ithalat ve ihracatında Türkiye'nin lehine bir görünüm olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan arasında serbest ticarete dair anlaşma 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Karşılıklı taviz alma ve taviz verme ile ilgili çalışmalara 2003 yılında başlanılmış, 22 Ağustos 2011 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı ile genişletilmesine karar verilerek, 9 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Haberde yer aldığı gibi Hırvatistan'dan ekmek ithalatı yapılmamakta olup, ekmek ve pastacılık ürünleri ithalatına yer verilmektedir. İkili anlaşmada yer alsa da ekmek ithalatı gerçekleşmemiştir. Öte yandan, Türkiye dünyanın hiçbir ülkesinden ekmek ithalatı yapmamaktadır. Türkiye, dış ticarette Hırvatistan karşısında 38,1 milyon dolar, tarımsal ürün ticaretinde ise 19,8 milyon dolarlık bir pozitif görünüme sahiptir.''