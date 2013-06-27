Türkiye eğitimde sınıfta kaldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD), yıllık olarak yayınladığı eğitim raporu Türkiye açısından kötü bir tablo ortaya koydu. Raporda, Türkiye’de çalışmayan ve herhangi bir eğitim almayan gençlerin oranında yüzde 7’lik bir düşüş gözlendiği ancak hâlâ diğer OECD ülkeleri arasında bu oranın en yüksek seviyede olduğu belirtildi. “15-29 yaş grubu: Nerede Bu Gençler?” ismiyle yayınlanan raporda, 2008-2011 yılı arasında çalışmayan ve eğitim almayan 15-29 yaş grubunun, OECD ülkelerinde yüzde 16’lık oranına rağmen Türkiye’de bu oranın yüzde 35 olduğu belirtildi. Türkiye’de bir işte çalışmayan ve eğitim görmeyen bu gençlerin yüzde 50’sinden fazlasını kadınlar oluştururken, bu oranın erkeklerde yüzde 20 olduğu ifade edildi.

Türkiye eğitiminde olumlu şeyler de oldu

OECD’nin yıllık raporunda, eğitim alanında Türkiye’nin gelişme gösterdiği noktalara da değinildi. Buna göre, 2011 yılında 5-14 yaş arası yaş grubunun yüzde 95’inin okula kaydolduğu ifade edildi. 15-19 yaş grubunun okula kaydolma oranı 2001’de yüzde 30 iken, 2011 yılında ikiye katlanarak yüzde 64’ye yükseldi. Ancak bu oranın OECD ülkelerinde ortalama yüzde 84 olduğu ve Türkiye’de hâlâ yetersiz kaldığı vurgulandı. Bununla birlikte 2012 yılında başlayan yeni eğitim sistemiyle gelecekte eğitime daha fazla katılım olmasının beklendiği ifade edildi. Raporda ayrıca Türkiye’de üniversite eğitimi alma oranının son 10 yılda büyük artış gösterdiği belirtildi.