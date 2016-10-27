Türkiye, Ege’deki NATO misyonunun sona erdirilmesini istiyor

NATO'nun Brüksel'de dün başlayan iki günlük savunma bakanları toplantısına katılan Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO’nun Ege denizinde mülteci akınının frenlenmesine katkı sağlamak için sürdürdüğü operasyona ilişkin olarak, "Bizim için artık NATO'nun Ege'de kuvvet bulundurmasının bir gerekliliği yoktur. NATO'daki kadrolar da kısa sürede tamamlanacak, bu konuda bir boşluk olmayacak" dedi.

'Ege'deki kırılgan durumun önceliği var'

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise geçen mart ayında başlayan, mültecilerin Ege denizi üzerinden Yunanistan’a geçmesini önlemeyi hedef alan, Almanya’nın yönettiği NATO misyonunun devamından yana görüş bildirdi. Von der Leyen Brüksel’de yaptığı açklamada Ege’deki kırılgan durumun önceliği olduğunu da vurguladı.

'AB de imzaladığı anlaşmanın gereklerini yerine getirsin'

Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık bu konuda ülkesinin pozisyonunu Brüksel’deki NATO toplantısında savunma bakanlarına izah ettiğini belirterek, "Zaten yasa dışı göçü engelleyen Türkiye. Biz Türkiye olarak bu konudaki çabalarımızı sürdüreceğiz, NATO kuvvetinin burada bulunmasına gerek yok" dedi. Işık, AB'nin ise Türkiye ile imzaladığı anlaşmanın gereklerini yerine getirmediğini, Türkiye'nin bu gereklerin yerine getirilmesini beklediğini söyledi.

AB, mülteci krizine yardımcı olması ve mültecilerin barındırılması karşılığında Türkiye’ye milyarlık maddi yardım yapmayı taahhüt etmiş, ayrıca Türkiye vatandaşlarına Schengen bölgesinde serbest dolaşım için vize serbestisi tanınmasına yeşil ışık yakmıştı.

'NATO misyonunun yıl sonuna kadar devam etmesi sevindirici'

Almanya hükümeti açısından Ege’deki misyonun yeni yıldan itibaren durumu belirsiz. Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, Ege’deki NATO misyonunun şimdilik bu yılın sonuna kadar devamının güvence altına alınmış olması sevindiricidir. Daha sonrası için duruma bakarız” ifadelerini kullandı.

Bakan von der Leyen 2016 yılının ilk üç ayında ortalama 45 bin mültecinin Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye devam ettiğini, bu sayının şimdilerde ayda 2 bin 500’e düştüğünü söyledi. Bu düşüşte mültecilerin Avrupa’ya geçmek için önceleri kullandığı Balkan rotasının kapatılmış olmasının da önemli bir rol oynadığına dikkat çekiliyor.

NATO, AB'nin "Sophia" misyonuna yardımcı olacak

NATO Libya üzerinden Avrupa’ya mülteci akınını frenlemek için de AB ile güçlerini pekiştirmek istiyor. NATO savunma bakanları AB’nin Libya önlerinde denizde yaşam mücadelesi veren mülteciler için oluşturduğu “Sophia” adlı askeri misyona “ikmal ve keşif kapasiteleri” ile yardımcı olmayı kararlaştırdı. NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg bu amaca yönelik olarak NATO’ya bağlı gemilerin ve uçakların iki hafta içinde orta Akdeniz’de olacağını açıkladı.

AB'nin "Sophia" askeri misyonu geçen yaz insan kaçakçıları ile mücadele ve Kuzey Afrika'dan gelen mülteci akınını durdurma amacıyla oluşturulmuştu. Ancak şu sıralarda "Sophia”nın Libya’ya silah kaçakçılığı ile mücadelesine de izin verilmiş durumda. Misyon Libya sahil koruma güçlerinin eğitilmesini de hedefliyor. Libyalı güvenlik personelinin eğitimine Libya'daki güvenlik durumunun zayıf olması nedeniyle Hollanda ve İtalya'ya bağlı iki savaş gemisinde bu hafta başlandı.

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Reuters/afp/dpa/ÇA/BÖ