T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Türkiye, Ege'de gerginlik yaratmak istiyor'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı, "Türkiye'nin Ege'de hukuk dışı hareketlerde bulunarak gerginlik yaratmaya çalıştığını" söyledi.

19 Temmuz 2010 03:00

T24 - Yunanistan'ı ziyaret eden Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitris Druças, Türkiye'nin Ege'de bilinen tezleri geveleyerek gerginlik yaratmaya çalıştığını, ancak bu duruma soğukkanlı bir şekilde cevap verildiğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Dimitris Druças, ''Türkiye'nin Ege'de hukuk dışı hareketlerde bulunarak gerginlik yaratmaya çalıştığını'' iddia etti.

Atina'yı ziyaret eden Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kipriyanu ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Druças, Piri Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarıyla ilgili sorular üzerine, ''Türkiye'nin, Ege'de gerginlik yaratmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğunu, Yunanistan'ın ise buna soğukkanlılık ve kararlılıkla cevap verdiğini'' söyledi.

Druças şöyle konuştu: 

''Türkiye birkaç haftadan beri Ege'de durumu şiddetlendirmek için, burada tabii ki Kastellorizo (Meis Adası) bölgesini de buna katıyorum, Deniz Hukuku Sözleşmesine göre uluslararası hukuk dışındaki bilinen tezlerini geveleyerek ve Yunanistan'ın, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Rum) de egemenlik haklarını hiçe sayarak gerginlik ortamı yaratmaya çalışıyor. Biz, planlarımız temelinde soğukkanlılıkla ve kararlıkla cevap veriyoruz. Yasal ve siyasi tezlerimizi güvence altına alarak, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, cevap veriyoruz ve aynı zamanda tüm bu olaylardaki ritmi ve şiddet oranını biz belirliyoruz. Yunanistan'ın kontrolsüz bir duruma girmesine, ne de görüldüğü üzere Türkiye'nin istediği gibi, bizim belirlediğimiz çerçeve dışında bir diyaloğa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.''


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24