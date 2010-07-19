'Türkiye, Ege'de gerginlik yaratmak istiyor'

T24 - Yunanistan'ı ziyaret eden Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitris Druças, Türkiye'nin Ege'de bilinen tezleri geveleyerek gerginlik yaratmaya çalıştığını, ancak bu duruma soğukkanlı bir şekilde cevap verildiğini söyledi.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Dimitris Druças, ''Türkiye'nin Ege'de hukuk dışı hareketlerde bulunarak gerginlik yaratmaya çalıştığını'' iddia etti.



Atina'yı ziyaret eden Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kipriyanu ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Druças, Piri Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarıyla ilgili sorular üzerine, ''Türkiye'nin, Ege'de gerginlik yaratmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğunu, Yunanistan'ın ise buna soğukkanlılık ve kararlılıkla cevap verdiğini'' söyledi.



Druças şöyle konuştu:



''Türkiye birkaç haftadan beri Ege'de durumu şiddetlendirmek için, burada tabii ki Kastellorizo (Meis Adası) bölgesini de buna katıyorum, Deniz Hukuku Sözleşmesine göre uluslararası hukuk dışındaki bilinen tezlerini geveleyerek ve Yunanistan'ın, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Rum) de egemenlik haklarını hiçe sayarak gerginlik ortamı yaratmaya çalışıyor. Biz, planlarımız temelinde soğukkanlılıkla ve kararlıkla cevap veriyoruz. Yasal ve siyasi tezlerimizi güvence altına alarak, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, cevap veriyoruz ve aynı zamanda tüm bu olaylardaki ritmi ve şiddet oranını biz belirliyoruz. Yunanistan'ın kontrolsüz bir duruma girmesine, ne de görüldüğü üzere Türkiye'nin istediği gibi, bizim belirlediğimiz çerçeve dışında bir diyaloğa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.''





