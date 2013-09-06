Türkiye, Economist'in en kırılgan ekonomiler listesinde zirvede

İngiliz Economist dergisi 'en kırılgan gelişmekte olan ekonomiler' listesi hazırladı. Türkiye listede ilk sırada yer aldı. Türkiye büyük cari işlemler açığı, kısa vadeli dış borçu ve hızlı kredi büyümesi gibi faktörler nedeniyle yükselen piyasalar arasında "en kırılgan" ülke ilan edildi.

İngiliz Economist dergisince hazırlanan ve sermaye girişlerinin aniden durması durumunda hangi yükselen piyasaların daha riskte olacağını ölçen bir endeks derginin son sayısında yayımlandı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 26 ülkeyi kapsayan endekste cari işlemler açığı, kredideki büyüme, kısa vadeli brüt dış borcun ve dış borç ödemelerinin rezervlere oranı ile finansal açıklık olmak üzere, dört kriter dikkate alındı.

"Sermaye girişlerinde ani bir duruş, halen yükselen piyasaların çoğu için bir kaygıdır. Bazı ülkeler, diğerlerinden daha kırılgan", diyen Economist, en yüksek riskin 20 olarak ölçüldüğü endeksinde trafik ışıklarından esinlenerek ülkeleri, "kırmızı, sarı ve yeşil bölgeler" olarak ayrıldı.

Türkiye'yi Kolombiya ve Güney Afrika izliyor

Economist'in endeksinde dikkate alınan 26 yükselen piyasa arasında "en kırılgan" olarak Türkiye ilan edildi. 18 puan verilen Türkiye'yi 13 puan ile Kolombiya ve Güney Afrika izliyor.

"En büyük risk" içinde olan ülkelerin sıralandığı "Kırmızı Bölge"de ayrıca 12 puan ile Arjantin, Brezilya, Ukrayna ve Venezuella da yer alıyor. "Sarı Bölge"de ise aralarında Hindistan, Meksika, Mısır ve Pakistan'in bulunduğu 14 ülke sıralanırken "Yeşil Bölge"deki beş yükselen piyasa arasında en az kırılgan olarak Çin ve Rusya ilan edildi.

Economist endekse ilişkin değerlendirmesinde Çin ile ilgili olarak cari işlemler fazlası ve büyük rezervlerine dikkat çekerken Türkiye konusunda ise "Kırmızı bölgedeki tüm ülkeler kırılgan gibi gözüküyor ama Türkiye, listenin başında" dedi. İngiliz dergisi Türkiye için şunları da yazdı:

"GSYH'nın yüzde 6'sını aşan bir cari işlemler açığı var, kısa vadeli dış borcu ve borç ödemeleri ise, kullanılabilir rezerv varlıklarının yüzde 150'sinin üzerinde ve kredi 2009 yılından beri endekste yer alan diğer yükselen piyasalardan daha hızlı büyüyor. Türk lirası, bu yılın başlarından bu yana dolara karşı yüzde 13'den fazla düştü ve daha fazla batabilir."