Türkiye düşük ücret ve ucuz üretimde Çin'le yarışıyor

The Boston Consulting Group (BCG) tarafından yayınlanan İmalat Sanayi Maliyet Endeksi’ne göre ucuz üretimde Çin kan kaybederken, ABD yükselişe geçti. Listede yerini koruyan Türkiye ise birçok büyük marka tarafından bölgesel üretim merkezi olarak tercih edilmeye devam ediyor.

BCG tarafından hazırlanan ve en büyük 30 ihracatçı ülkeyi imalat sanayinde üretim maliyeti rekabetçiliğine göre inceleyen çalışmaya göre, Türkiye imalat sanayinde önemli bir maliyet avantajına sahip görünüyor.

Türkiye’nin rekabet avantajını sağlayan en önemli faktörler olarak ise düşük ücretler ve liranın dolar karşısında gerileyen değeri öne çıkıyor.

DHA'nın haberine göre, İmalat Sanayi Maliyet Endeksi’ne göre imalat sanayinde global dengeler değişirken, Türkiye listedeki avantajlı konumunu koruyor. 97 endeks değeri ile Çin ve Tayvan’la başa baş rekabet ederek dünya klasmanında yedinci sıradaki yerini koruyor.

Araştırmaya göre ucuz üretimde Çin kan kaybederken, ABD yükselişe geçti. Listede Türkiye ise yerini koruyor. ABD’deki üretim maliyetleri 100’e eşitlenerek hazırlanan imalat sanayi maliyet endeksine göre ucuz üretimde global dengelerin de değiştiği görülüyor.

Türkiye'nin avantajları

Rapora göre Türkiye, yabancı yatırım çekebilmek ve ihracatını daha da artırabilmek için, ileride daha da iyi değerlendirmesi gerektiği birçok avantaja sahip durumda. Raporda Türkiye’yi öne çıkaran bu avantajlardan bazıları şöyle sıralandı:

Genç nüfus: Avrupa ülkeleri arasında çalışabilecek yaşta kişi sayısı en yüksek ülke Türkiye ve ortalama yaş 29.

Lokasyon: Türkiye hızlı gelişen ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında bir köprü konumunda. Türkiye maksimum 4 saatlik uçak yolculuğu mesafesi ile 1 milyar kişiye ve 21 trilyon dolar GDP’ye erişim sağlıyor.

Sağlıklı bankacılık sistemi: Türkiye’nin bankacılık sistemi gayet sağlıklıbir sermaye yeterlilik oranına sahip.

Düşük vergi oranları: Türkiye, yaklaşık yüzde 20 seviyelerindeki kurumsal vergi oranı ile birçok ülkeden avantajlı durumda. Vergiler; Brezilya, Hindistan ve EU ülkelerinde yüzde 30-35 seviyelerine çıkıyor.