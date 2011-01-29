Türkiye dünyanın tarım ambarı olacak

T24 - Hızla artan nüfuslarını beslemek isteyen gelişmiş ülkeler, az gelişmiş güney ülkelerinden son 3 yılda İtalya büyüklüğünde arazi satın aldı. Hedefteki yeni ülke ise Türkiye.





Gelecekteki yeni savaş konularından biri olarak görülen gıda konusunda artan nüfusa ve değişen iklim koşullarına karşı güvenliğini sağlamak isteyen gelişmiş ülkelerin ve bankaların, yabancı ülkelerde milyonlarca hektar tarım arazisi satın almaya başladığı belirtildi.

Konuya dikkat çeken İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi Mehmet Esmer, tarım ürünlerinde esen ’bahar havasının’ sektörde zaafiyet yarattığını belirterek, Türkiye’nin özellikle ekilebilir tarım arazilerini artırması gerektiğini savundu. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın ise, yabancıların Türkiye’de 1 milyon hektarlık arazi aradığını belirtti ve yabancıların Türkler adına toprak sahibi olduğu iddialarına işaret etti.



Dünyada trend haline geldi

İTB Meclis üyesi Mehmet Esmer, Türkiye’nin dağlık bir ülke olmasından kaynaklı ülke topraklarının ancak yüzde 36’sında tarım yapılabildiğini ve tarımda makinalaşma arttıkça bu oranın yükseldiğini kaydetti. Türkiye’de toprağın öneminin yeterince kavranmadığını ifade eden Esmer, "Dünyada ise çok farklı bir durum var.

Nüfusu 2033 yılında 1.3 milyardan 1.5 milyara çıkacak olan Çin’in, artan nüfusunu besleyebilmek için Güney Amerika’da, Afrika’da, Güneydoğu Asya’da 2.1 milyon hektar toprak satın aldığı söyleniyor.

Çin’in devasa ölçekte yaptığı alım aslında dünyada yaygın bir trend haline geldi. Devletler veya yatırım fonları, yabancı ülkelerden milyonlarca hektar tarım arazisi satın almaya başladı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, son 3 yılda İtalya büyüklüğüne denk gelen 30 milyon hektarlık tarım arazisi yabancı sermaye tarafından satın alındı veya kiralandı" dedi.



Yoksulların toprağına bankalar da el attı

Dünya Tarım Örgütü verilerine göre ise 2.7 milyar hektarlık tarım arazisinin sadece 1.5 milyar hektarının ekili olduğunu da aktaran Esmer, işlenmeyen arazilerin ise yüzde 80’inin Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Güneydoğu Asya’da bulunduğunu dile getirdi.

Esmer, bu ülkelerin bu durumu teknoloji transferi ve yatırımlar için fırsat olarak gördüğünü de hatırlatarak, "Fakir ülkelerde tarım arazilerini ucuza kapatmaya çalışan sadece devletler ve yatırım fonları değil. ’Hedge’ fonlar ve bankalar da bu oyuna çoktan girdiler ve sağlam yatırım olarak arazi satın almayı veya kiralamayı tercih ediyorlar" diye konuştu.



Günaydın: Yabancılar 1 milyon hektar arazi arıyor

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın da, resmi istatistiklere göre Türkiye’de yabancıların arazi satın alması konusunun çok büyük bir oranda olmadığını ancak ’yabancıların Türkler adına toprak sahibi oldukları ve toprak topladıkları’ iddialarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Günaydın, yabancı yatırımcıların Türkiye’de 1 milyon hektar arazi aradıklarının sektörde bilindiğini de belirterek, "Bu yönde ilgili Bakanlık yetkililerinin de ön ayak olmaya çalıştığı dile getiriliyor" dedi. Günaydın, son 10 yılda tarıma yeterli destek verilmemesinden kaynaklı işlenen arazi miktarının 2.5 milyon hektar azaldığına dikkat çekerek, amaç dışı kullanımın da önlenmesi gerektiğini vurguladı.



6 milyar bütçeye 14 milyar kredi

Türkiye’nin tarım bütçesinin 6 milyar TL düzeyinde olmasına rağmen üreticiye 14 milyar TL kredi kullandırıldığını ve bunun yaklaşık 1 milyar TL’lik bölümünün icralık olduğunu ifade eden Günaydın, "Bankalar aldıkları tarım arazilerini yasa gereği ellerinde tutamıyor ama elden çıkartılan tarlaların da tarım dışı kesimlerin eline gittiği kuvvetle muhtemel" dedi.