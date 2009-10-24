Türkiye, dünyanın 'şeftali merkezi' oluyor!

Brezilyalı narenciye devi Sucocitrico Cutrale, Anadolu Grubu-Özgörkey ortaklığıyla Türkiye’ye geldi.



Cutrale, Anadolu Holding’le birlikte Özgörkeylerin Etap Tarım’ının yüzde 33.3’üne 12.7 milyon dolar ödeyerek ortak oldu. Şirket çoğunluğu şeftali olmak üzere Türkiye’ye 10 milyon meyve ağacıyla yayılıp, 10 yılda 500 milyon dolar yatıracak. Hedef müşteri Coca-Cola olacak. Hürriyet gazetesinin haberine göre, dünyanın en büyük narenciye üreticisi ve işleyicisi Brezilyalı ‘Sucocitrico Cutrale’, iddialı bir projeyle Türkiye pazarına girdi. Meyvesuyu devinin Türkiye’ye girişi, dünyanın 10’uncu büyük bira üreticisi ve Coca-Cola’nın Türkiye’deki şişeleme şirketinin ortağı Anadolu Holding ve Özgörkey Grubu ile oldu. Sucocitrico Cutrale Ltda, ortakları ile birlikte meyve suyu konsantresi alanında üretimi ve sert çekirdekli meyve yetiştiriciliğini de kapsayan çok büyük bir projeye soyundu. Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere Anadolu’da toplam 200 bin dönüm arazide 10 milyon çekirdekli meyve ağacı yetiştirilmesini kapsayan bu projede hedef müşteri Coca-Cola dünyası olacak.



10 yılda 500 milyon dolar



Bu iddialı projenin ilk adımını Brezilyalı Cutrale ve Anadolu Grubu’nun, Armağan ve Cemal Özgörkey kardeşlere ait, Etap Tarım ve Gıda’ya ortaklığı oluşturdu. Cutrale ve Anadolu Grubu, Özgörkeylerin İzmir’de meyve suyu konstantresi üreten bu firmanın 3’te 1 hissesini yaklaşık 12.7 milyon dolara satın aldı. Şirket, yılda 50 milyon dolar olmak üzere Türkiye’ye 10 yılda 500 milyon dolarlık yatırım yapacak.



Türkiye şeftali üssü olacak



Bu yeni ortaklığın 10 milyon sert çekirdekli meyve ağacı yetiştirme projesi ise Anadolu’da 200 bin dönüm araziyi kapsayacak. Şirket başta şeftali olmak üzere kayısı, vişne gibi sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi ve konsantre üretimini gerçekleştirecek. Üretilecek meyvelerin başında şeftali yer alacak. Türkiye, bu projeyle birlikte dünyanın önemli şeftali üretim merkezi haline dönüşecek.



Büyük adım atıldı



Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ile Özgörkey Grubu’nun patronları Cemal ve Armağan Özgörkey kardeşler, Coca-Cola’nın dünyadaki en büyük portakal konsantresi tedarikçisi Brezilyalı Succocitrio Cutrale’yle görüşmeleri uzun zaman aldı. Şirketin patronu Jose Luis Cutrale ile süren görüşmeler sonrasında, ilk büyük adımı Brezilyalı şirketin Etap Tarım’a ortak olması oluşturdu. Cutrale’nin Coca-Cola’nın en büyük portakal konsantresi tedirakçisi olması, Türkiye’deki üretimin de Coca-Cola’ya yönelmesinin kapısını araladı.



5 milyar dolar servetle Brezilya’nın en zengin



Merkezi Brezilya-Araraquara olan Cutrale’nin Başkanı 63 yaşındaki Jose Luis Cutrale. 1946 doğumlu olan Cutrale, Sucocitrico Cutrale’nin başkanlığının yanı sıra Cutrale North America, Cutrale Citrus Juice ve Citrus Products’ın yönetim kurulu üyeliklerini de yürütüyor. Cutrale ayrıca, Coca-Cola’nın Latin Amerika pazırında faaliyet gösteren ve dünyadaki üçüncü büyük şişeleyicisi olan FEMSA SAB De CV’nin 2004-2007 yılları arasında yönetim kurulu üyeliğini yaptı.

Jose Luis Cutrale, 5 milyar dolarlık servetiyle Brezilya’nın en zenginleri arasında yer alıyor.



Coca-Cola İçecek’te ortaklıkları sürüyor



Brezilyalı Cutrale’yi çekerek, Türkiye’nin en büyük tarım-sanayi projesine imza atmaya hazırlanan Anadolu Holding ile Özgörkey Grubu’nun Coca-Cola İçecek’te de ortaklıkları sürüyor. Özgörkey Grubu, halka açılmalar sonrasında Coca-Cola İçecek’te payını küçültse de, The Coca-Cola Company ve Anadolu Holding’le bu sektörde yoluna devam ediyor.



Türkiye’de planlı üretime örnek olacak



Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Özgörkey ve Brezilyalı Cutrale ile birlikte Etap Tarım üzerinden giriştikleri proje için, “Bu proje Türkiye’de planlı tarım ve sanayi üretimi açısından çok önemli. Büyük istihdam yaratacak. Planlı üretime önemli bir emsal olacak” dedi.



Binlerce kişi iş bulacak sözleşmeli tarım da yapacak



Anadolu Holding-Cutrale-Özgörkey ortaklığındaki Etap Tarım, 10 milyon meyve ağacı hedefine ulaşmak için, arazi satın alma ve kiralama yoluna gidecek. Şirket ayrıca sözleşmeli çiftçilik modelini de benimseyecek.



10 milyon ağacın dikimi, bakımı, meyvelerin toplanması, nakliyesi, fabrikada konsantreye dönüştürülmesi dikkate alınınca, binlerce kişiye tarımda iş kapısı açılacak.



Konsantre üretimi Mersin’de başlayıp Doğu’ya yönelecek



MErsin ve Antalya’daki tesislerinde Coca-Cola, Ülker, Pınar, Efes Pilsen başta olmak üzere önemli markalara üretim yapan, dünyanın önde gelen ülkelerine ihracat gerçekleştiren Etap Tarım’ın ürün gamında meyve suyundan meyveli yoğurt üretimine kadar 120’ye yakın ürün bulunuyor.



Etap Tarım bu iddialı proje ve güçlü ortaklarıyla bu alanda 5 yıl içinde dünyanın lider oyuncularından biri olmayı hedefliyor.



Etap Tarım, Brezilyalı Cutrale’nin gelişiyle birlikte, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu da dahil Türkiye’nin değişik noktalarında üretilecek şeftali, kayısı ve vişneyi öncelikle Mersin’deki tesislerinde işleyip, konsantreye dönüştürecek.



Şirket, bir yandan 10 milyon ağaca ulaşma yolunda yürürken, aynı doğrultuda konsantre üretimi için bir tesis de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne kuracak. Böylece proje Doğu’ya sanayi yatırımı da taşıyacak.



Brezilya’da 30 milyon portakal ağacına sahip



Anadolu Grubu ve Özgörkey’in Etap Tarım’daki ortağı Cutrale’nin Brezilya’da 30 milyon portakal ağacı bulunuyor. Şirket, dünya portakal konsantresi üretiminin önde gelen oyuncularından.

Dünyada tüketilen her dört bardak portakal suyunun biri, Cutrale’den çıkıyor.



Günde 45 milyon portakalın suyunu çıkaran Cutrale, 90 ülkeye ihracat yapıyor. Merkezi Florida’da bulunan iştiraki Cutrale Citrus Juices USA, Coca-Cola için yılda 10 milyon kutu meyve suyu üretiyor.



Cutrale’nin dünyanın birçok ülkesinde ortaklık ve iştirakleri bulunuyor. 2004’te ABD’li Cargill’in Brezilya’daki operasyonlarını satın alan Cutrale, 1996 yılından beri ABD pazarında faaliyet gösteriyor. Cutrale, son olarak Eylül 2008’de Portekizli portakal suyu üreticisi Lara’yı da satın aldı.