-Türkiye, dünyanın en değerli 19'uncu ülke markası İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Türkiye'nin marka değerini 373 milyar dolar olarak belirledi. Bu rakam, Türkiye'nin dünyanın en değerli 19'uncu, Avrupa'nın ise en değerli 10'uncu ülke markası olduğunu ortaya koyuyor. Brand Finance'ın araştırma sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin marka değerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 19,8 artarak 373 milyar dolara yükseldiği vurgulandı. Bu değerle ilk kez en değerli 20 ülke markası arasına giren Türkiye, aralarında Avusturya ve Danimarka'nın da bulunduğu birçok gelişmiş ülkeyi geride bıraktı. Türkiye ayrıca ulaştığı bu değerle Avrupa'da da en değerli 10 ülke markası arasında yer almayı başardı. Listede ilk 3 sırada ABD, Almanya ve Çin yer alıyor. Çeşitli şehirlerde yıllardır düzenlediği Brand Finance Forum'u Türkiye'de ilk kez 24 Kasımda, ''Markamın Değeri=İşimin Değeri'' temasıyla gerçekleştirmeye hazırlanan Brand Finance'in yaptığı araştırma, Türkiye'nin Tayvan, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İrlanda gibi ülkeleri geride bıraktığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz aylarda ''Türkiye'nin En Değerli Markaları'' listesini de yayınlayan Brand Finance'ın Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, bugüne kadar ülke markasının, yurt dışında markalaşma önünde zorluk oluşturduğunu ileri süren iş dünyasının, bu tabloyu değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. Ülkelerin marka değerinin belirlenmesinde, ekonomi politikaları, GSMH, işsizlik oranı, turizm geliri, ülke risk algısı, rekabet gücü, sağlık hizmetleri, toplam ihracat, bankacılık sistemi gibi göstergeler göz önünde bulunduruluyor.