-TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK 16. EKONOMİSİ ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - Türkiye ekonomisinin 30 yıllık seyrine bakıldığında, ölçeğin çok büyük artış gösterdiği, ancak dünyadaki gelişmeye paralel sıralamadaki yerinde büyük değişim meydana gelmediği görülüyor. A.A muhabirinin Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerinden yaptığı derlemeye göre, farklı para birimlerinin satınalma gücünü eşitleyerek uluslararası karşılaştırmaya imkan sağlayan satınalma gücü paritesine göre gayri safi yuriçi hasıla (SGP-GSYH) esas alındığında, Türkiye 1980'de 116,2 milyar dolarla 19. sırada yer aldı. 1981 ve 1982'de 20., 1983'te 19. büyük ekonomi olan Türkiye, 1984'te 175,7 milyar dolar ile 17. sıraya yükseldi. 1986'da 16, 1987'de 15. sırada yer bulan Türkiye, bundan sonraki süreçte bu 3 basamak arasında seyretti. Bu süreçte dikkat çekici olan nokta Güney Kore'nin performansı oldu. 1987'ye kadar Türkiye'den küçük bir ekonomiye sahip olan ülke, 1988'de 266,8 milyar dolar SGP-GSYH ile Türkiye'yi geride bıraktı ve 2010 itibariyle 1,5 trilyon dolar SGP-GSYH ile 12. sıraya kadar yükseldi. -ENDONEZYA, TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKIYOR- Türkiye'nin 30 yıllık süreçte, SGP-GSYH'ye göre sıralamada en iyi derecesi olan 15.'liği 1987, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 yıllarında gördü. 2004'te bu sıraya yerleşen Türkiye'yi, 2009'da Endonezya 961,4 milyar dolar SGP-GSYH ile geride bıraktı. Türkiye, 879,3 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı. IMF projeksiyonuna göre, ülkenin hesabın yapıldığı son tarih olan 2016'ya kadar burada kalması öngörülüyor. IMF, 2010'da 960,5 milyar dolar SGP-GSYH'ye sahip Türkiye'nin, 2016'da 1 trilyon 341,1 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. -GSYH'YE GÖRE SIRALAMA- Cari gayri safi yuriçi hasılaya (GSYH) bakıldığında ise 2004'e kadar Türkiye'nin sıralamasında biraz dalgalanma gözleniyor. Türkiye, 1980 yılında 94,3 milyar dolar GSYH'ye sahipti. Bu tutarla 22. sırada bulunan ülke, 1983 yılında 82,9 milyar dolar ile 25. sıraya kadar geriledi. Bu dip noktanın ardından ülke 1990'da 202,3 milyar dolar GSYH ile 20., 1993'de 242,1 milyar dolarla, 1980'den bu yana ilk kez 17. oldu. 1994 kriziyle 174,5 milyar dolarla 7 basamak düşerek 24. sıraya gerileyen Türkiye, 1995'te 227,5 milyar dolar ile 23., 2000'de 266,4 milyar dolar ile 19. oldu. Türkiye, 2004'te 17. sırayı buldu ve 2010'a kadar yerini korudu. Ülkenin GSYH'si 2004'teki 392,2 milyar dolar düzeyinden 2010'da 741,8 milyar dolara yükseldi. 2011'de GSYH'nin 797,6 milyar dolara çıkması ancak Endonezya'nın gerisinde kalarak, 18. sıraya düşmesi bekleniyor. IMF projeksiyonuna göre Türkiye, GSYH hesabıyla 2012-2016 döneminde 17. büyük ekonomi olacak. Ülkenin GSYH'si bu süreçte 876,6 milyar dolardan 1 trilyon 159,2 milyar dolara çıkacak. -TABLO- Türkiye'nin yıllar itibariyle dünya ekonomileri sıralamasındaki yeri, cari GSYH ve SGP-GSYH'ye göre şöyle oldu: (Milyon Dolar) Yıllar SGP-GSYH SGP-GSYH GSYH GSYH . (Sıra) (Milyon $) (Sıra) (Milyon $) ------ -------- ---------- ------ ----------- 1980 19 116.233 22 94.258 1981 20 132.675 23 95.496 1982 20 145.596 22 86.766 1983 19 158.554 25 82.911 1984 17 175.735 24 80.642 1985 17 188.764 21 90.380 1986 16 206.329 21 101.797 1987 15 233.608 21 117.176 1988 16 246.758 22 122.128 1989 17 256.723 21 144.028 1990 16 291.306 20 202.376 1991 17 304.426 20 202.718 1992 16 330.294 21 213.579 1993 16 364.742 17 242.142 1994 17 352.108 24 174.448 1995 17 385.286 23 227.513 1996 16 420.135 22 243.895 1997 16 459.738 21 255.074 1998 15 479.309 20 269.125 1999 16 469.993 22 249.816 2000 16 512.697 19 266.439 2001 16 494.410 22 195.545 2002 16 533.383 21 232.280 2003 17 573.555 21 303.262 2004 15 658.633 17 392.206 2005 15 747.326 17 482.685 2006 15 824.864 17 529.187 2007 15 888.785 17 649.125 2008 15 914.190 17 730.318 2009 16 879.319 17 614.466 2010 16 960.511 17 741.853 2011 16 1.015.698 18 797.605 2012 16 1.075.818 17 876.583 2013 16 1.134.411 17 943.429 2014 16 1.197.778 17 1.011.625 2015 16 1.266.745 17 1.082.636 2016 16 1.341.145 17 1.159.207 (GÖK-MTN)