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Ekonomi

TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK 16. EKONOMİSİ ANKARA (A.A)

22 Mayıs 2011 14:20

-TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK 16. EKONOMİSİ ANKARA (A.A) - 22.05.2011 -  Türkiye ekonomisinin 30 yıllık seyrine bakıldığında, ölçeğin çok büyük artış gösterdiği, ancak dünyadaki gelişmeye paralel sıralamadaki yerinde büyük değişim meydana gelmediği görülüyor. A.A muhabirinin Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerinden yaptığı derlemeye göre, farklı para birimlerinin satınalma gücünü eşitleyerek uluslararası karşılaştırmaya imkan sağlayan satınalma gücü paritesine göre gayri safi yuriçi hasıla (SGP-GSYH) esas alındığında, Türkiye 1980'de 116,2 milyar dolarla 19. sırada yer aldı. 1981 ve 1982'de 20., 1983'te 19. büyük ekonomi olan Türkiye, 1984'te 175,7 milyar dolar ile 17. sıraya yükseldi. 1986'da 16, 1987'de 15. sırada yer bulan Türkiye, bundan sonraki süreçte bu 3 basamak arasında seyretti. Bu süreçte dikkat çekici olan nokta Güney Kore'nin performansı oldu. 1987'ye kadar Türkiye'den küçük bir ekonomiye sahip olan ülke, 1988'de 266,8 milyar dolar SGP-GSYH ile Türkiye'yi geride bıraktı ve 2010 itibariyle 1,5 trilyon dolar SGP-GSYH ile 12. sıraya kadar yükseldi. -ENDONEZYA, TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKIYOR- Türkiye'nin 30 yıllık süreçte, SGP-GSYH'ye göre sıralamada en iyi derecesi olan 15.'liği 1987, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 yıllarında gördü. 2004'te bu sıraya yerleşen Türkiye'yi, 2009'da Endonezya 961,4 milyar dolar SGP-GSYH ile geride bıraktı. Türkiye, 879,3 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı. IMF projeksiyonuna göre, ülkenin hesabın yapıldığı son tarih olan 2016'ya kadar burada kalması öngörülüyor. IMF, 2010'da 960,5 milyar dolar SGP-GSYH'ye sahip Türkiye'nin, 2016'da 1 trilyon 341,1 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. -GSYH'YE GÖRE SIRALAMA-  Cari gayri safi yuriçi hasılaya (GSYH) bakıldığında ise 2004'e kadar Türkiye'nin sıralamasında biraz dalgalanma gözleniyor. Türkiye, 1980 yılında 94,3 milyar dolar GSYH'ye sahipti. Bu tutarla 22. sırada bulunan ülke, 1983 yılında 82,9 milyar dolar ile 25. sıraya kadar geriledi. Bu dip noktanın ardından ülke 1990'da 202,3 milyar dolar GSYH ile 20., 1993'de 242,1 milyar dolarla, 1980'den bu yana ilk kez 17. oldu. 1994 kriziyle 174,5 milyar dolarla 7 basamak düşerek 24. sıraya gerileyen Türkiye, 1995'te 227,5 milyar dolar ile 23., 2000'de 266,4 milyar dolar ile 19. oldu. Türkiye, 2004'te 17. sırayı buldu ve 2010'a kadar yerini korudu. Ülkenin GSYH'si 2004'teki 392,2 milyar dolar düzeyinden 2010'da 741,8 milyar dolara yükseldi.  2011'de GSYH'nin 797,6 milyar dolara çıkması ancak Endonezya'nın gerisinde kalarak, 18. sıraya düşmesi bekleniyor.  IMF projeksiyonuna göre Türkiye, GSYH hesabıyla 2012-2016 döneminde 17. büyük ekonomi olacak. Ülkenin GSYH'si bu süreçte 876,6 milyar dolardan 1 trilyon 159,2 milyar dolara çıkacak. -TABLO- Türkiye'nin yıllar itibariyle dünya ekonomileri sıralamasındaki yeri, cari GSYH ve SGP-GSYH'ye göre şöyle oldu: (Milyon Dolar)    Yıllar  SGP-GSYH    SGP-GSYH    GSYH      GSYH     .        (Sıra)    (Milyon $)  (Sıra) (Milyon $) ------  --------   ----------  ------ ----------- 1980       19        116.233     22      94.258      1981       20        132.675     23      95.496      1982       20        145.596     22      86.766      1983       19        158.554     25      82.911      1984       17        175.735     24      80.642      1985       17        188.764     21      90.380      1986       16        206.329     21     101.797      1987       15        233.608     21     117.176      1988       16        246.758     22     122.128 1989       17        256.723     21     144.028 1990       16        291.306     20     202.376 1991       17        304.426     20     202.718 1992       16        330.294     21     213.579 1993       16        364.742     17     242.142 1994       17        352.108     24     174.448 1995       17        385.286     23     227.513 1996       16        420.135     22     243.895 1997       16        459.738     21     255.074 1998       15        479.309     20     269.125 1999       16        469.993     22     249.816 2000       16        512.697     19     266.439 2001       16        494.410     22     195.545 2002       16        533.383     21     232.280 2003       17        573.555     21     303.262 2004       15        658.633     17     392.206 2005       15        747.326     17     482.685 2006       15        824.864     17     529.187 2007       15        888.785     17     649.125 2008       15        914.190     17     730.318  2009       16        879.319     17     614.466 2010       16        960.511     17     741.853 2011       16      1.015.698     18     797.605 2012       16      1.075.818     17     876.583 2013       16      1.134.411     17     943.429 2014       16      1.197.778     17   1.011.625 2015       16      1.266.745     17   1.082.636 2016       16      1.341.145     17   1.159.207 (GÖK-MTN)

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