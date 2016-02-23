Türkiye dünyanın altıncı büyük silah ithalatçısı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) uluslararası silah ticareti raporunda Türkiye, küresel silah ithalatı sıralamasında altıncı sırada yer aldı. Dünya genelindeki uluslararası silah ticareti 2011-2015 döneminde, 2006-200 dönemine kıyasla yüzde 14 arttı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 2006-2010 ve 2011-2015 dönemleri arasında Afrika, Asya, Okyanusya ve Orta Doğu'ya silah akışı artarken Avrupa'ya silah akışıysa büyük düşüş gösterdi. Son beş yıl içinde Orta Doğu'da, Türkiye ile İran arasındaki bölgede ağır silah satışı yüzde 61 oranında arttı.

Uluslararası silah ihracatının yüzde 74'ünü ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya gerçekleştirdi.

En çok silah ithal eden 10 ülke (2011-2015)

Küresel silah ticaretinden aldıkları pay (%)

Birinci sıradaki ABD'nin en çok silah sattığı ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye oldu.

Rapor, Türkiye silah ihracatındaysa 16. sırada olduğunu ortaya koydu.

En çok silah ihracatı yapan 10 ülke (2011-2015)



Küresel ihracat hacminden aldıkları pay (%)



