Türkiye dünyadaki en pahalı eti yiyor

Üreticilerin hayvanları Kurban Bayramı’na saklamaları nedeniyle piyasada et stoğunun azalması, et fiyatlarına yeni bir zam getirdi.

DHA’da yer alan habere göre, yapılan zamla kasapta satılan etin kilosu 33 lira oldu. Türkiye'de zamla gündeme gelen et fiyatları, Kurban Bayramı öncesinde bir kez daha tavan yaptı. Bir kilo etin maliyeti 28 liraya yükseldi.

Özellikle Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı hazırlıklarının başlamasıyla, Türkiye'de, et fiyatlarında, geçmiş yıllar hep artış yaşandığını gözler önüne serdi. Ancak bu yıl geçen yılların aksine, son bir ayda et fiyatlarındaki artış, belli bölgelerde, yüzde 20 oranına kadar çıktı. Karkas etin satış fiyatı dana etinde, 18 TL'den 22 TL'ye kadar yükseldi. Kuzu etinde de benzer oranlarda artış yaşandı. Bu fiyatların kasap reyonlarına kadar gelmesi ise, 33 TL'yi buldu. Et fiyatlarındaki artışla ilgili olarak İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, iki bayram arasında bu artışların hep yaşandığını artık kendilerinin bile bununla baş edemeyecek duruma geldiklerini söyledi. Yücelmiş, "Şu anda üreticiler hayvanlarını kurbana saklıyorlar. Üreticiler bu tür hayvan sıkışıklıklarını da değerlendirip fiyatlarda artış yapıyorlar. Şu anda biri durağanlık var. Bunun kurban bayramından sonra rahatlama dönemine gireceğini bekliyoruz. Belli büyük et firmaları da fiyatların daha da yukarıya çıkmasını sağlıyorlar. Her dönemde bunu yapıyorlar. Dana etinin karkas fiyatı şu anda 22 TL'ye çıkmış durumda. Daha önce bu rakam 18 TL civarındaydı. Bizim tezgaha koyana kadar ki maliyetimizi ise, 28 TL, bizler de 35 TL'ye satarsak ancak kar edebiliyoruz ama bunu yapamadığımız için 32 ya da 33 TL gibi bir fiyattan satıyoruz. Gerçek değerinde satsak zaten vatandaşlar et yiyemeyecek. Bayramdan sonra inşallah gerçek değerine iner" dedi. Ceyhan Yücelmiş, vatandaşların özellikle kasaptaki ete olan güveninden dolayı da, üyelerinin ekonomik olarak zorluk yaşamaktan kurtulduklarını dile getirdi.

Geçen yıl ki gibi olursa, fiyatlar daha da artar

İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş'in sözlerinin aksine, İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil ise, etteki fiyat artışının normal olduğunu, dile getirdi. Civil, Haziran ayından bu yana üç aydaki artışın yüzde 5 ile 6 arasında olduğunu, bunun da üretim maliyetleri düşünüldüğünde az bile olduğunu söyledi. Civil, Kurban Bayramı'nda vatandaşların talebinin de, et fiyatlarının gelecekteki seyrinde etkili olduğunu ifade edip, "Kurban bayramına kadar fiyatlarda bir dizi artış daha yaşanır. Geçen yıl Türkiye'de 800 bin büyükbaş, iki milyon civarında da küçükbaş hayvan kesimi yapıldı. Bu yıl fiyatlar da geçen yıllara göre daha yüksek. Eğer bu fiylatlara rağmen, vatandaşlardan talep gelir kesim sayısı geçen yılki gibi olursa o zaman kurbandan sonra da et fiyatlarındaki artış devam eder" dedi

Dünyanın en pahalı etini Türkiye yiyor

Et fiyatlarındaki artışa en büyük tepkiyi ise, Çeşme Otelciler Birliği Başkanı olan Veysi Öncel verdi. Otelciliğin yanı sıra restoran işletmeciliği de yapan Öncel, kendisinin bir ayda ortalama 10 ton kırmızı et tüketimi yaptığını söyledi. Veysi Öncel, "Son üç ayda ortalama artış yüzde 25 civarını buldu. Buna kim dur diyecek? Biz yaklaşık bir yıl öncesinden yaptığımız kontratlarla yurt dışına, yurt içine sattığımız fiyatlarda değişikliğe gidemiyoruz. Bu artışlar turizmcileri çok zora soktu. Yetiştiriciyle sorduğumuzda 'yem pahalı', aracıya sorduğumuzda 'hayvan gelmiyor pazara', 'et yeterli değil'. Bu bahanelerde dünyanın en pahalı etini Türkiye yiyor. Yem fiyatları, hayvanın olmayışı hep bahane. Etin üzerinde oynanan bir takım oyunlardan en çok zararı tüketici görüyor. Artık bunun sona ermesini, etin yenilebilir, tüketilebilir hale gelmesini bekliyoruz" dedi.