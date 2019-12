-TÜRKİYE, DÜNYADA ŞARABIYLA TANINIYOR ANKARA (A.A) - 17.07.2010 - Türkiye dünyada artık şarabıyla tanınmaya başlarken, Türk şarabı dünya listelerinde yer aldı. Boğazkere, Öküzgözü, Narince, Emir, Kalecik Karası da dünya şarap liginde ön sıralarda yer aldı Bu yıl Kavaklıdere Firması'nın şarapları, uluslararası şarap yarışmalarında 10 altın, 26 gümüş, 42 bronz madalya ve ''En İyi Roze'' ödülünü aldı. Kavaklıdere Şarapları Murahhas Azası Ali Başman, 1929 yılında Ankara'da kurulan Kavaklıdere Şarapları'nın, 2010 yılında da bağ yatırımları ve şaraplarıyla sektörde öncülüğünü sürdürmeye devam ettiğini söyledi. Başman, şirketin başta Ege bölgesi olmak üzere, toplam yedi bölgede yapmış olduğu bağcılık çalışmalarının sonuçlarını, dünya şarap liginde Türk Şarabı olarak ön sıralara oturarak almaya başladığına işaret etti. Ali Başman, bugün, 7 ayrı bölgede 550 hektar bağda daha kaliteli üzüm elde edebilmek için dikim sıklığından, kaliteyi artırıcı budama yöntemleriyle verim düşürmeye kadar tüm yöntemleri kullanarak, bağların içerisinde bulunan Pendore ve Kapadokya kavlarında gravite sistemiyle üzümleri taşıyarak kalite kaybını önlediklerini anlattı. -ROZE ŞARABA ÇİFT ALTIN MADALYA- Bu yıl, uluslararası şarap pazarında büyük başarılar kazandıklarını kaydeden Başman, şöyle konuştu: ''Yeni roze şarabımız Egeo Roze 2009, sadece roze şaraplar için Fransa'da yapılan Mondial du Rose yarışmasına ilk katılımında altın madalya aldı. Ayrıca Francisco'da yapılan, Amerika'nın en büyük ve en saygın şarap yarışması 'San Francisco Wine Competition 2010'da, yarışmaya katılan tüm rozeler içinde en iyi roze şarap seçildi ve 'çift altın madalya' ile ödüllendirildi. (Çift altın, bu yarışmada tüm jüri üyelerinin oy birliğiyle altın madalyaya layık gördüğünde verilen ödül) Şaraplarımıza ve markamızın gücüne duyduğumuz güvenle 2010 yılının ilk 6 aylık diliminde yurt dışında yapılan, önemine bizzat inandığımız uluslararası şarap yarışmalarına; Fransa Bordeaux da yapılan 'En Primeur 2009' tadımına, Amsterdam'da ve New York'ta profesyonel şarap tadımlarına katıldık. Uluslararası Londra Şarap Fuarı'nda 'Wines of Turkey çatısında' yer aldık ve şarap dünyasının ustaları Master of Wine’lara ve dünyaca ünlü şarap yazarlarına hem Londra'da hem de ülkemizde şaraplarımızı tattırma fırsatı yakaladık. Tüm bu girişimlerimizin sonucunda, aldığımız ödüller ve yüksek derecelerin 81 yıllık markamıza güç kattığı gibi dünya şarap pazarında, Türk Şarabı'nın Kavaklıdere markasıyla başarılı bir imaj oluşturmasını sağladığına inanıyoruz.'' Başman, şarap dünyasında pazarlamanın bir parçası olarak görülen şarap yarışmalarındaki başarının, aldıkları ödüllerin dünya pazarında Türk Şarapçılığı'nın tanınmasını sağladığını söyledi. ''Bu sadece Kavaklıdere için değil, Türkiye için, Türk şarapçılığı için, gurur verici bir gelişme. Öküzgözü, Boğazkere, Kalecik Karası, Narince, Emir gibi Türk üzümlerini dünyaya tanıtıyoruz. Aynı zamanda yabancı üzümlerden de bağlarımızda ne kadar iyi sonuçlar alabildiğimizi gösteriyoruz'' diyen Başman, bu yarışmalarda herhangi bir şarabın ödüle layık görülmesinin, Türk şarabının beğenilmesi anlamına geldiğini kaydetti. -''TÜRKİYE'DEN ÖDÜL ALAN TEK ÜRETİCİ OLDUK''- Başman, Türk şarabına, Anadolu şarabına, bu toprakların şarabına sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekerek, ''Katıldığımız yarışmalardan Vinitaly (İtalya), Mondial du Rose (Rozeler için yapılan tek yarışma), Selection Mondiales (Kanada), Monde Selection da (Belçika) Türkiye’den ödül alan tek üretici olduk'' dedi. -107 MADALYA- Bu arada, 2010 Ocak-Haziran ayları arasında Fransa, İtalya, Belçika, İngiltere ve Kanada’da yapılan şarap yarışmalarında Kavaklıdere Şarapları, 10 altın madalya, 26 gümüş madalya, 42 bronz madalya, 29 mansiyon olmak üzere, toplam 107 madalya aldı.