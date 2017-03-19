Türkiye, Dünya Tenis Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı

Okyanus Koleji'nin temsil ettiği Türkiye, Brezilya'nın Recife şehrinde organize edilen Dünya Okullararası Tenis Şampiyonası'nda erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. Kız takımının ise Almanya ile olan final maçı şu sıralar devam ediyor.



Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Okyanus Koleji öğrencileri Kaya Göre, Yankı Erel, Cem Ertürk, Baran Cengiz, Bora Şengül ve Boran Ulusoy'dan oluşan milli takım finalde İskoçya ile karşılaşırken, ilk 3 öğrenci maçlarını kazanarak skoru 3-0'a getirdi. Milli takımdan 5'er öğrencinin yarıştığı finalde Türkiye şampiyonluğu garantiledi.

