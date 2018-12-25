Türkiye, Dünya Mutluluk Raporu'nda 5 basamak geriledi

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan Dünyanın en mutlu ülkeleri listesinde Türkiye, 5 basamak gerileyerek 74'üncü sırada yer aldı. Birinci sırada Finlandiya yer alırken ikinci sırada yer alan Norveç'i Danimarka, İzlanda ve İsviçre izledi.

Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzmanları tarafından hazırlanan rapor, 156 ülkenin kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, sosyal yardım, özgürlük, güven ve refah gibi altı maddenin puanlamasına göre hazırlanıyor. 2018 Dünya Mutluluk Raporu'na göre, Finlandiya bu yıl en mutlu ülke bayrağını Norveç'ten devralarak birinci sırada yer aldı. İkinci sırada yer alan Norveç'i Danimarka, İzlanda ve İsviçre takip etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, uUzmanlar verileri halka sosyal destek, kişisel özgürlükler, devlet içi yolsuzlukla ilgili sorular sorarak elde ediyor.

Bu yıl ilk kez göçün mutluluk üzerinde etkisinin de araştırıldığı raporda, göçmenlerin mutluluk seviyesinin ev sahibi halkla aynı olduğu vurgulandı.

Geçen yıl bir önceki yıla göre 9 basamak yükselerek 69'uncu olan Türkiye son raporda ise 5 sıra gerileyerek 156 ülke arasında 74'üncü sırada yer aldı.

Sıralamada 17 sıra yükselen Togo en çok basamak atlayan, 82'inci sıradan 102'ye düşen Venezuela ise mutluluk seviyesinde en çok gerileyen ülke oldu.

Listeye göre en mutsuz beş ülkenin çoğu Afrika'dan: Yemen, Tanzanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Burundi.