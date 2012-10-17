T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını mucizelere bıraktı!

Türkiye, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’ndaki 4. maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi

17 Ekim 2012 02:28

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’ndaki 4. maçında deplasmanda Macaristan'la karşı karşıya gelen Türkiye sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

 
 
Karşılaşmanın 21. dakikasında Mevlüt'ün golüyle öne geçen Türkiye, 90 dakikanın sonunda sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
 
İlk maçında Hollanda'ya 2-0 yenilen ardından Estonya'yı 3-0 yenen Türkiye, geçen haftaki karşılaşmada Romanya'ya Şükrü Saracoğlu'nda 1-0 mağlup olmuştu.
 
Bugünkü mağlubiyetin ardından Türkiye, 2014 yılında Brezilya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma şansını mucizelere bıraktı.
 

ETİKETLER

türkiyedünya kupasımacaristan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24