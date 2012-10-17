Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını mucizelere bıraktı!

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’ndaki 4. maçında deplasmanda Macaristan'la karşı karşıya gelen Türkiye sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Mevlüt'ün golüyle öne geçen Türkiye, 90 dakikanın sonunda sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
İlk maçında Hollanda'ya 2-0 yenilen ardından Estonya'yı 3-0 yenen Türkiye, geçen haftaki karşılaşmada Romanya'ya Şükrü Saracoğlu'nda 1-0 mağlup olmuştu.
Bugünkü mağlubiyetin ardından Türkiye, 2014 yılında Brezilya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma şansını mucizelere bıraktı.