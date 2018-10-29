Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nı 3'üncü tamamladı

BUDAPEŞTE (DHA) - Türkiye, bugün tamamlanan Dünya Güreş Şampiyonası\'nı 3\'üncü olarak noktaladı.

Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası bugün yapılan müsabakalar ile sona erdi. Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı\'nın 3\'üncü olarak tamamladığı şampiyonada ilk sırayı Rusya alırken, ikinci ise Macaristan oldu.

Serbest stilde yapılan müsabakalarda ise Rusya birinci, Amerika Birleşik Devletleri ikinci, Gürcistan üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Japonya birinci, Çin ikinci, Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE TOPLAMDA 9 MADALYA KAZANDI

Türkiye şampiyonayı serbest, kadınlar ve grekoromen stilde toplam 9 madalya ile tamamladı. 9 madalya ile Türkiye, Türk güreş tarihinde dünya şampiyonalarında kazanılan en fazla madalyayı bu turnuvada kazanmış oldu.

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