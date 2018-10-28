Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 9 madalya kazandı

İSTANBUL,(DHA)

Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Türkiye, 9 madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Türkiye kadınlar, serbest ve Greko-Romen stilde beraber yapılan şampiyonalarda ilk kez 9 madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada Türkiye\'nin madalya umudu olan Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ise şampiyonayı madalyasız kapattı.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI MUSA AYDIN: \"TARİHİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK\"

Göreve geldikleri günden bu yana üstüne koyarak ilerlemeye devam ettiklerini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, \"Biz dünya şampiyonasına gelirken hedefimizi geçen yılki dünya şampiyonasından daha fazla madalya kazanmak olarak belirlemiştik. Geçen sene Fransa\'da 8 madalya kazanmıştık bu şampiyonada madalya sayımız 9 oldu. Dünya şampiyonaları Serbest, Grekoromen ve Kadınlarda 2005 yılından itibaren birlikte yapılıyor. Biz Macaristan\'da 9 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde ettik. Üstelik hakem hataları olmasa madalya sayısı 12-13 bile olabilirdi. 2015 Las Vegas\'ta 6, 2017 Paris\'te 8, bu senede 9 madalya kazandık. Hem madalya sayımız arttı hem de bu Türk güreş tarihinde bir ilk oldu\" şeklinde konuştu.

\"TÜM SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM\"

Bugün Metehan Başar\'ın altın madalya almasına çok sevindiğini belirten Musa Aydın \"5 final yaptık. Hepsinde de altın madalya kazanabilirdik. Ayrıca Buse, Taha, Rıza, Soner, Emrah\'ın maçlarındaki hakem hataları zirve yaptı. Bizler hemen devreye girip duruma el koyduk. Bu sporcularımızın maçlarını yöneten hakemler ceza aldı. Ben tüm sporcularımızı kutluyorum\" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada dereceye giremeyen sporculara da seslenen Musa Aydın \"Bazen istenmedik sonuçlar alınabilir. Önemli olan gerekli dersleri çıkarabilmek. Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Soner Demirtaş gibi isimler belki istedikleri sonuçları alamadılar. Ama ben hepsine güveniyorum. Bu sporcularımız seneye Avrupa ve Dünya şampiyonu, 2020 yılında da olimpiyat şampiyonları olacaklar. Hepsinin sonuna kadar yanındayız\" diye konuştu.

Şampiyona\'da madalya sporcular şöyle:

GREKO-ROMEN

ALTIN MADALYA:

Metehan BAŞAR

Gümüş Madalya

Emrah KUŞ

Bronz Madalya

Ekrem ÖZTÜRK

Rahman BİLİCİ

Kadınlarda

GÜMÜŞ MADALYA

Yasemin ADAR

Elif Jale Yeşilırmak

Bronz Madalya

Buse TOSUN

SERBEST

GÜMÜŞ MADALYA

Fatih ERDİN

BRONZ MADALYA

Süleyman ATLI

TOPLAM

1 Altın

4 Gümüş

4 Bronz

9 Madalya

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