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Spor

Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bugün 6 sporcuyla sahnede

Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide final koşusuna çıkacak

09 Ağustos 2017 16:53

Türkiye bugün, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6 sporcuyla sahne alacak. Karşılaşmalar, Eurosport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Bu akşam yarışacak Ay-yıldızlı atletlerin saatlere göre listesi şöyle:

21.20'de Özkan Baltacı, çekiç atma elemelerinde perdeyi açan isim olacak.

21.23'te kadınlar 3 bin metre engelli elemelerinde Özlem Kaya yarışacak. 

21.41'de Tuğba Güvenç, kadınlar 3 bin metre engelli elemelerinde boy gösterecek.

22.50'te erkekler çekiç atma elemelerinde Eşref Apak mücadele edecek.

22.55'te büyük umutlar beslenen Ramil Guliyev, Türkiye'yi erkekler 200 metre yarı finalinde temsil edecek.

23.30'da Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde yarışarak Türkiye adına günün son temsilcisi olacak.

 

 

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