Türkiye DTÖ’ye sekiz kez şikâyet edildi

Türkiye, 2000 yılında Mısır'ın Türkiye menşeli çelik çubuklara uygulanan damping önlemlerini, 2003 yılında da Güney Afrika'nın Türkiye menşeli battaniyelere uyguladığı damping önlemlerini DTÖ'ye şikayet etmişti.Tekstil ve giyim ürünleri ithalatında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 1996'da, Çin ve Hong Kong, Tayland ile Hindistan Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etmişti. Yabancı film gelirlerinin vergilendirilmesi olayını ABD 1996'da DTÖ'ye götürmüş ve danışmalarda uzlaşma sağlanmıştı. Brezilya, 2000 yılında demir ve çelik boru bağlantı parçalarına uygulanan damping vergisini, Ekvador 2001'de taze meyve ithalatındaki bazı işlemleri, Macaristan 2002'de Macaristan menşeli ev hayvanı yemlerine uygulanan ithalat yasağını, ABD 2005'te pirinç ithalatını etkileyen önlemleri DTÖ'ye götürmüştü.Hindistan'ın tekstil ürünleri, ABD'nin pirinç ithalatı şikayetleri ile ilgili DTÖ'de kurulan panel sonucunda Türkiye, sonraki yıllarda ithalat şartlarını değiştirmek durumunda kaldı.Serbest ticaretin önlendiği gerekçesi ile 1995'ten itibaren DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Organı'na, şimdiye kadar ülkeler 390 danışma talebinde bulundu. Danışmalarda anlaşmaya varılamaması nedeniyle, 108 dosyanın paneli onaylanarak rapora bağlandı.Türkiye, AB'nin, dünya bor rezervlerinin yüzde 70'inden fazlasına sahip olan Türkiye'nin itirazlarına rağmen, geçen yıl boru "üremeye olumsuz etkili toksik madde" listesine alması üzerine, DTÖ'ye dava açmaya hazırlanıyor. Kararın; AB'ye bor ihracatının yüzde 70'ini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.