Türkiye dönüşü Libyalı siyasetçiye suikast

Libya'nın üçüncü büyük kenti Misurata'nın Belediye Başkanı Muhammed İştevi, Türkiye dönüşünde uğradığı suikast sonucunda öldürüldü.

Libya'nın batısındaki Misurata havalimanına Pazar akşamı vardıktan sonra silahlı kişilerce kaçırılan İştevi'nin cansız bedeni, kentteki bir hastanenin dışında bulundu. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre güvenlik kaynakları, vücudunda kurşun yaraları olan İştevi'nin kaçırıldığı sırada yanında erkek kardeşinin de bulunduğunu belirtti. İştevi'nin kardeşinin, araçlarına yapılan silahlı saldırıdan yaralı kurtulduğu bildirildi.

Türkiye'den kınama

2014 yılında dört seneliğine Misurata belediye başkanlığına seçilen İştevi ve beraberindeki belediye meclisi üyeleri, 14 Aralık'ta Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanlığı, görüşmede "Türkiye'nin Libya’nın refah, barış ve istikrarına güçlü desteğini bir kez daha vurguladığını" açıklamıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, İştevi'nin öldürülmesinin ardından yayımladığı açıklamada ise Libyalı siyasetçiye düzenlenen suikastı kınadı. İştevi'nin öldürülmesinin "büyük üzüntüyle" öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Misurata ve Libya’nın istikrarına kasteden bu menfur suikastı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini temenni ediyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, tüm Libya halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

İştevi'ye yönelik suikastı henüz hiçbir silahlı grup üstlenmedi.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilip öldürülmesiyle sonuçlanan ayaklanmaların ardından kaosa sürüklenen Libya'da; ikisi Trablus, diğeri ise Tobruk'ta olmak üzere üç farklı hükümet bulunuyor. Birleşmiş Milletler (BM) birbiriyle rekabet hâlindeki bu hükümetlerden Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor. Öldürülen Misurata Belediye Başkanı İştevi de Fayiz es Serrac liderliğindeki bu hükümeti destekleyen isimlerdendi.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti, "hoşgörü ve itidal sembolü" olarak tanımladığı İştevi'nin "alçakça gerçekleştirilen bir terör eyleminde" öldürülmesinden sorumlu olanların adalete teslim edileceğine dair söz verdi. BM Libya Özel Temsilcisi Hassan Salame de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Yaklaşık 400 bin nüfusu bulunan Misurata, Libya'nın görece güvenli kentleri arasında gösteriliyor. Ancak Ekim ayında kentteki adliye sarayına DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı intihar saldırısında dört kişi hayatını kaybetmişti. Misurata'daki milis güçleri geçen sene DEAŞ'ın bölgedeki bir başka sahil kenti Sirte'den temizlenmesinde önemli rol oynamıştı.