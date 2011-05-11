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TÜRKİYE DÖNEM BAŞKANLIĞINI UKRAYNA'YA DEVRETTİ İSTANBUL (A.A)

11 Mayıs 2011 16:57

-TÜRKİYE DÖNEM BAŞKANLIĞINI UKRAYNA'YA DEVRETTİ  İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Türkiye, 6 aydır yürüttüğü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını Ukrayna'ya devretti. Türkiye, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığını, 10 Kasım 2010'da üstlenmişti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Konstantin Grişenko ile birlikte katıldığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, dönem başkanlığı sırasında Avrupa Konseyine standartların yerleştirilmesi ve bunların denetlenmesini sağlamaya çalıştıklarını bildirdi. Davutoğlu, dönem başkanlığı sırasında Avrupa'da beklenmeyen olayların cereyan ettiğini söyleyerek, zamanında yapılan girişimlerin önemine dikkati çekti.

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